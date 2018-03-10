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    Британская полиция нашла 200 свидетелей по делу об отравлении Скрипаля

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    Британская полиция нашла 200 свидетелей по делу об отравлении Скрипаля

    Британская полиция нашла 200 свидетелей по делу об отравлении Скрипаля

    Представители Министерства внутренних дел заявляют, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления в Солсбери.

    Такие данные привел во время экстренного совещания кабмина Британии глава МВД этой страны Амбер Радд.

    Амбер Радд, глава МВД Великобритании: «При расследовании нападения с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества было установлено более 200 свидетелей и более 240 вещественных доказательств».

    смотретьСкотленд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом
    Скотленд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом
    Ранее Скотланд-Ярд сообщил, что в Солсбери была предпринята «попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества».

    Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в торговом центре в городе Солсбери. По заявлению местных властей, пострадавшие остаются в больнице.

    Как отмечает РИА Новости, ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не называют их имен. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон, который и вовсе заявил о причастности России к отравлению и даже призвал бойкотировать в связи с этим ЧМ по футболу.

    Глава российского МИД назвал заявления британского коллеги «чистой воды пропагандой и нагнетанием истерики».

    смотретьБританская полиция огородила могилы родственников Скрипаля
    Британская полиция огородила могилы родственников Скрипаля
    В России Сергей Скрипаль был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном и получил убежище в Великобритании.

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