СМИ: Британия призывает страны бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля

Великобритания призывает Польшу, Австралию, Японию и другие страны бойкотировать ЧМ по футболу в России.
По данным The Times, власти Великобритании призывают своих союзников отказаться от визита в Россию на чемпионат мира 2018 года. Издание отмечает, что на турнир могут не приехать официальные лица из Японии, Австралии и Польши.
Ранее глава МИД Борис Джонсон заявил, что после скандала вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, власти обсуждают вопрос о бойкоте турнира в России. В Британии уже прозвучали мнения о возможной причастности России к инциденту с бывшим разведчиком, правда заявившие об этом политики не привели каких-либо доказательств.
В МИД РФ назвали все обвинения голословными.
Экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия остаются в больнице в критическом состоянии. В России Скрипаль был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном и получил убежище в Великобритании.
А сегодня британская полиция оцепила кладбище в городе Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Над захоронением установили синий тент — такие обычно используют при эксгумации. На месте работали люди в костюмах химзащиты.
Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые пройдет в России. Турнир стартует 14 июня, финальная игра состоится 15 июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.
Ранее глава МИД Борис Джонсон заявил, что после скандала вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, власти обсуждают вопрос о бойкоте турнира в России. В Британии уже прозвучали мнения о возможной причастности России к инциденту с бывшим разведчиком, правда заявившие об этом политики не привели каких-либо доказательств.
В МИД РФ назвали все обвинения голословными.
Экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия остаются в больнице в критическом состоянии. В России Скрипаль был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном и получил убежище в Великобритании.
А сегодня британская полиция оцепила кладбище в городе Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Над захоронением установили синий тент — такие обычно используют при эксгумации. На месте работали люди в костюмах химзащиты.
Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые пройдет в России. Турнир стартует 14 июня, финальная игра состоится 15 июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.
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