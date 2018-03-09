«Пропаганда и истерика»: Лавров ответил на обвинения в адрес РФ из-за отравления Скрипаля

Обвинения в адрес России в связи с отравлением
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании являются голословными. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.
В ходе пресс-конференции журналисты задали Лаврову вопрос о причастности России к произошедшему инциденту, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Мы не слышали ни единого факта (о причастности РФ — ред.), мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда».
По мнению российского министра, «это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики».
Если у британских властей есть заинтересованность в том, чтобы Россия оказала содействие в расследовании, то в Москве готовы рассмотреть такую возможность, добавил министр.
При этом Лавров призвал не проводить параллелей между отравлением Скрипаля и смертью Игоря Литвиненко в 2006 году. По словам министра, гибель Литвиненко также свалили на Россию, хотя она так и не была расследована до конца. При этом он напомнил, что Москва тогда предлагала Лондону сотрудничество.
Сергей Лавров: «Но британское правосудие сочло себя выше этого, и для него оказалось достаточным просто вынести голословный вердикт, который отнюдь не исчерпывающий. Многие факты, связанные с этой трагедией, куда-то они замели под ковер».
По данным Скотленд-Ярда, Сергей Скрипаль и его дочь 5 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом. Помимо них, медицинская помощь потребовалась еще почти двум десяткам человек. В полиции считают случившееся покушением на убийство.
В настоящее время экс-полковник ГРУ и его дочь находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как критическое. Также в больнице остается один из отравившихся британских полицейских.
Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с Сергеем Скрипалем. В МИД РФ это заявление назвали «дикостью».
Сергей Лавров: «Мы не слышали ни единого факта (о причастности РФ — ред.), мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда».
По мнению российского министра, «это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики».
Если у британских властей есть заинтересованность в том, чтобы Россия оказала содействие в расследовании, то в Москве готовы рассмотреть такую возможность, добавил министр.
При этом Лавров призвал не проводить параллелей между отравлением Скрипаля и смертью Игоря Литвиненко в 2006 году. По словам министра, гибель Литвиненко также свалили на Россию, хотя она так и не была расследована до конца. При этом он напомнил, что Москва тогда предлагала Лондону сотрудничество.
Сергей Лавров: «Но британское правосудие сочло себя выше этого, и для него оказалось достаточным просто вынести голословный вердикт, который отнюдь не исчерпывающий. Многие факты, связанные с этой трагедией, куда-то они замели под ковер».
По данным Скотленд-Ярда, Сергей Скрипаль и его дочь 5 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом. Помимо них, медицинская помощь потребовалась еще почти двум десяткам человек. В полиции считают случившееся покушением на убийство.
В настоящее время экс-полковник ГРУ и его дочь находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как критическое. Также в больнице остается один из отравившихся британских полицейских.
Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с Сергеем Скрипалем. В МИД РФ это заявление назвали «дикостью».
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