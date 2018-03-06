В МИД РФ назвали «дикостью» заявления Джонсона о ситуации с отравлением Скрипаля

В Москве крайне негативно отреагировали на заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона по ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Это дикость».
Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с Сергеем Скрипалем.
Также глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что у британских властей якобы есть «подозрения» и что «если эти подозрения оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу». Кроме того Джонсон подчеркнул, что Британия сейчас «находится на передовой всего мира в противостоянии России». Впрочем, завершил свое выступление Джонсон словами, что «пока делать выводы рано» и «полиция продолжает расследование».
Выступая в палате общин, Борис Джонсон сделал еще одно громкое заявление, поставив под вопрос участие англичан в чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России. Однако вслед за этим представители МИД Великобритании в спешном порядке объяснили, что министр имел в виду политиков, а не футболистов.
Накануне вечером Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили сидящими в «застывших позах» на лавочке в торговом центре в Солсбери. Пострадавших госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии. По предварительным данным, они могли отравиться фентанилом — синтетическим веществом, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее. Официальных данных от медиков или от следственных органов пока не поступало.
В Москве заявили, что не удивлены, что после инцидента за рубежом сразу появились мнения о причастности к нему российских граждан. «Что называется, „долго себя ждать не заставили“, говоря по-русски», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с Сергеем Скрипалем.
Также глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что у британских властей якобы есть «подозрения» и что «если эти подозрения оправдаются, правительство примет необходимые меры, чтобы защитить жизни людей в стране и их свободу». Кроме того Джонсон подчеркнул, что Британия сейчас «находится на передовой всего мира в противостоянии России». Впрочем, завершил свое выступление Джонсон словами, что «пока делать выводы рано» и «полиция продолжает расследование».
Выступая в палате общин, Борис Джонсон сделал еще одно громкое заявление, поставив под вопрос участие англичан в чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России. Однако вслед за этим представители МИД Великобритании в спешном порядке объяснили, что министр имел в виду политиков, а не футболистов.
Накануне вечером Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили сидящими в «застывших позах» на лавочке в торговом центре в Солсбери. Пострадавших госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии. По предварительным данным, они могли отравиться фентанилом — синтетическим веществом, биологическое воздействие которого на человека близко к героину, однако может быть в сотни раз сильнее. Официальных данных от медиков или от следственных органов пока не поступало.
В Москве заявили, что не удивлены, что после инцидента за рубежом сразу появились мнения о причастности к нему российских граждан. «Что называется, „долго себя ждать не заставили“, говоря по-русски», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освобожден в рамках «шпионского обмена» с США. Скрипаль получил убежище в Великобритании.
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