В РФС прокомментировали призыв Великобритании бойкотировать ЧМ-2018

Первый
вице-президент Российского футбольного союза Симонян напомнил британским властям, что спорт вне политики.
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, что власти страны обсуждают бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года, если будет доказано, что к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери причастна Россия. Сообщалось также, что Великобритания призывает поступить так же Польшу, Австралию, Японию и другие страны.
Никита Симонян, первый вице-президент РФС: «Они в свое время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться».
Сиомонян добавил, что турнир в России состоится в любом случае, передает RT.
Никита Симонян: «Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них».
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в городе Солсбери 5 марта в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. По заявлению местных властей, пострадавшие до сих пор остаются в больнице. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом. Накануне представители МВД Великобритании заявили, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления людей в Солсбери.
Никита Симонян, первый вице-президент РФС: «Они в свое время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться».
Сиомонян добавил, что турнир в России состоится в любом случае, передает RT.
Никита Симонян: «Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них».
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в городе Солсбери 5 марта в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. По заявлению местных властей, пострадавшие до сих пор остаются в больнице. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом. Накануне представители МВД Великобритании заявили, что установили более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств при расследовании обстоятельств отравления людей в Солсбери.
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