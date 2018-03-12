Times: Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в отравлении Скрипаля

Власти Великобритании планируют предъявить России обвинение в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Как пишет издание The Times, британский премьер-министр Тереза Мэй готова публично возложить на Россию ответственность за покушение на Скрипля. Это может произойти уже сегодня на заседании Совета национальной безопасности, где будут представлены последние сведения об инциденте в Солсбери. Британские спецслужбы уверены, что за покушением стоит Россия, и намерены «занять жесткую линию». В связи с этим Лондон готов пойти на такие меры, как высылка высокопоставленных российских дипломатов и аннулирование британских виз предпринимателям, которых Лондон сочтет связанными с Кремлем.
Накануне же стало известны, что британские власти разрабатывают аналог американского «закона Магнитского», который предполагает санкции против российских чиновников, которые, по мнению Лондона, замешаны в коррупции и нарушении прав человека. По данным британской прессы, о введении новых санкций договорились глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд. Законопроект позволит замораживать активы попавших под санкции россиян и даст право консульствам не выдавать им визы. В США такой закон действует с 2012 года, и американские власти периодически расширяют список россиян, подозреваемых в коррупции.
Об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного за это в России, стало известно 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом.
Британские власти считают, что в преступлении замешана Москва, однако доказательств этого найдено не было. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти обвинения «пропагандой и нагнетанием истерики».
Накануне же стало известны, что британские власти разрабатывают аналог американского «закона Магнитского», который предполагает санкции против российских чиновников, которые, по мнению Лондона, замешаны в коррупции и нарушении прав человека. По данным британской прессы, о введении новых санкций договорились глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд. Законопроект позволит замораживать активы попавших под санкции россиян и даст право консульствам не выдавать им визы. В США такой закон действует с 2012 года, и американские власти периодически расширяют список россиян, подозреваемых в коррупции.
Об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного за это в России, стало известно 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. Скотланд-Ярд сообщил, что их пытались убить нервно-паралитическим отравляющим веществом.
Британские власти считают, что в преступлении замешана Москва, однако доказательств этого найдено не было. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти обвинения «пропагандой и нагнетанием истерики».
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