Тереза Мэй: за отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия

Премьер-министр Великобритании заявила, что вероятность причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля «очень высока».
Британское правительство пришло к выводу, что Россия, скорее всего, стоит за отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери, заявила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В официальном заявлении, которое сегодня представила Мэй в Палате общин британского парламента, говорится, что боевое нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен бывший разведчик и его дочь, было разработано в России. Вещество называется «Новичок», оно разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. Впрочем, Мэй допустила, что отравляющее вещество могло быть украдено из российской лаборатории.
В связи с произошедшим в Солсбери российский посол был вызван в британский МИД, добавила Мэй. Премьер-министр заявила, что британские власти считают отравление Скрипаля «неизбирательным и безответственным» действием против всего Соединенного королевства, и добавила, что Лондон ждет объяснений от Москвы до завтрашнего вечера.
Напомним, об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного за это в России, стало известно 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.
Ранее в британских СМИ появлялись сообщения, что власти Соединенного королевства считают Москву причастной к происшествию, и что из-за случившегося со Скрипалем Великобритания готовится ввести санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти обвинения «пропагандой и нагнетанием истерики», а президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться в обстоятельствах происшествия перед тем, как обвинять Россию.
В официальном заявлении, которое сегодня представила Мэй в Палате общин британского парламента, говорится, что боевое нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен бывший разведчик и его дочь, было разработано в России. Вещество называется «Новичок», оно разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. Впрочем, Мэй допустила, что отравляющее вещество могло быть украдено из российской лаборатории.
В связи с произошедшим в Солсбери российский посол был вызван в британский МИД, добавила Мэй. Премьер-министр заявила, что британские власти считают отравление Скрипаля «неизбирательным и безответственным» действием против всего Соединенного королевства, и добавила, что Лондон ждет объяснений от Москвы до завтрашнего вечера.
Напомним, об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку и осужденного за это в России, стало известно 5 марта. Вместе с бывшим шпионом пострадала его 33-летняя дочь Юлия. Оба до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии. От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.
Ранее в британских СМИ появлялись сообщения, что власти Соединенного королевства считают Москву причастной к происшествию, и что из-за случившегося со Скрипалем Великобритания готовится ввести санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти обвинения «пропагандой и нагнетанием истерики», а президент РФ Владимир Путин посоветовал британцам разобраться в обстоятельствах происшествия перед тем, как обвинять Россию.
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