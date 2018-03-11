Кандидатам в президенты России не понравилось дебатировать друг с другом

До выборов президента России неделя. За агитацией и кандидатами ЦИК сейчас следит крайне пристально. Кстати, 12 марта — последний день, когда можно, согласно новым правилам, зарегистрироваться для голосования не по месту прописки.
Неделя началась с нового эпизода, казалось, подзатихшего сериала о заграничных богатствах Павла Грудинина. В понедельник Центризбирком рассказал о подоспевших от налоговиков данных — на 31 декабря 2017 года у кандидата было несколько незакрытых заграничных счетов — это и просто деньги, и активы в фонде коллективных инвестиций, и даже золото — более пяти килограммов. Всего — почти на миллион долларов. Обо всех этих капиталах в конце декабря Грудинин ЦИКу рассказать забыл. Журналисты обсуждали даже, не станет ли это причиной для снятия с выборов, но Элла Памфилова отдельно пояснила, что правовых оснований для радикальных мер все же нет. Но о недостоверности грудининских данных узнает каждый, кто придет на избирательной участок.
Сам Павел Николаевич уверяет, что пытался все закрыть в конце декабря, но из-за рождественских каникул в Швейцарии процедура перенеслась на январь. Да и самих счетов, по его словам, не так много, как рассказывают.
Павел Грудинин, кандидат на пост президента РФ: «Многие счета — это транзитные счета, о которых я даже не был уведомлен. Коррсчета внутри банка. У них другой номер. И по австрийским, и по швейцарским — я о них не знал. Нельзя закрыть то, о чем ты даже не знаешь. Но это все нюансы, которые не имеют абсолютно никакого отношения к делу».
Раскритиковал Грудинин и теледебаты претендентов — и в этом, кстати, был не одинок. На этой неделе кандидаты предлагали сменить формат: Григорий Явлинский об идеальных предвыборных дискуссиях рассказывал во время поездки во Владимир. Он предложил не собирать всех сразу.
Григорий Явлинский, кандидат на пост президента РФ: «А дебаты должны выглядеть по-другому. Это должны быть индивидуальные дебаты часа по полтора, два-три раунда по ключевым вопросам — экономическая политика, внутренняя политика, внешняя политика».
За изменение формата ратовала и Ксения Собчак. После их перепалки с Владимиром Жириновским на прошлой неделе ЦИК даже пожаловался на матерившегося Владимира Вольфовича в Генпрокуратуру. И после этого представить их в дискуссии один на один было трудно.
Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Я не хочу раздувать эту историю. Потому что мы знаем, что Жириновский — хам и жлоб. Мы это видим. Если бы он нагадил прямо посреди студии, никто бы не удивился. Он это делает регулярно. Это в его интересах превратить все в клоунаду. Я это не позволю сделать».
С криками «Это вам за Жириновского» Собчак облил водой мужчина, стажировавшийся в Мосгордуме. Кандидат подскользнулась, ударилась, но вроде бы без серьезных последствий. Нападавшего схватили на месте. Но эта история померкла на фоне скандала с поездкой Собчак в Крым. Она объявила, что если и отправится туда, то только через территорию Украины и с согласия Киева. Глава украинского МИД назвал это политической шизофренией. А спустя несколько часов Собчак и вовсе оказалась в списке сайта «Миротворец» — припомнили, что в 2014-м она ездила на полуостров, не спрашивая дозволения украинских властей.
Владимир Жириновский на этой неделе встречался с теми, кто сидит — заехал на 8 Марта в женское СИЗО, — и с теми, кто охраняет — пообщался с чопвцами, пострелял по мишеням и объявил, куда отправит конкурентов после неминуемой победы 18 марта.
Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ: «И Путина без работы не оставлю. Он поедет в Петербург, в Константиновский дворец председателем Госсовета. Медведев в Совет Федерации поедет. Как его — Грудинин — министр сельского хозяйства. Бабурин — ректор МГУ. Явлинский — ректор Петербургского университета. Собчак телеканал „Дождь“ отдам и перекрою все эфиры».
Возможный ректор, а пока все еще кандидат в президенты Сергей Бабурин съездил во Владимирскую область — осмотрел сельский храм и пообщался с обитателями приюта для бездомных. Как говорится — «а что Титов?». Кандидат в канун 8 Марта отправился за букетом к давней знакомой — цветочнице из Франции.
Борис Титов, кандидат в президенты РФ: «Я уже лет, наверное, 10 всегда покупаю цветы у нее, и никто из тех женщин, которым я дарю цветы, на это не обижаются, что у нас такое постоянство, потому что это потрясающее постоянство».
Кандидат Максим Сурайкин тоже появился на публике с цветами, но по другому поводу — отмечая годовщину смерти Сталина, он вместе с группой соратников посетил его могилу у Кремлёвской стены.
Кандидат Владимир Путин на этой неделе предвыборных мероприятий не проводил — по стране ездили его доверенные лица. География обширная — Михаил Пореченков встречался с активистами в Казани, Михаил Боярский — в Петербурге. А Лев Лещенко — в Краснодаре.
Лев Лещенко, народный артист РФ, доверенное лицо кандидат в президенты РФ Владимира Путина: «У нас очень много, понимаете, у нас очень много людей, которые занимаются политикой, но ничего для блага Отечества не делают. Понимаете? Я люблю людей труда. Он не случайно эту метафору сказал: я, говорит, как раб на галерах. На самом деле так оно и есть».
И сегодня появились свежие данные от ВЦИОМ. На выборах через неделю социологи прогнозируют явку около 63 — 67 процентов. По данным опросов, рейтинг Владимира Путина сейчас — 69 процентов. 7 процентов у Грудинина, 5 — у Жириновского, 2 — у Собчак. У остальных еще меньше.
Сам Павел Николаевич уверяет, что пытался все закрыть в конце декабря, но из-за рождественских каникул в Швейцарии процедура перенеслась на январь. Да и самих счетов, по его словам, не так много, как рассказывают.
Павел Грудинин, кандидат на пост президента РФ: «Многие счета — это транзитные счета, о которых я даже не был уведомлен. Коррсчета внутри банка. У них другой номер. И по австрийским, и по швейцарским — я о них не знал. Нельзя закрыть то, о чем ты даже не знаешь. Но это все нюансы, которые не имеют абсолютно никакого отношения к делу».
Раскритиковал Грудинин и теледебаты претендентов — и в этом, кстати, был не одинок. На этой неделе кандидаты предлагали сменить формат: Григорий Явлинский об идеальных предвыборных дискуссиях рассказывал во время поездки во Владимир. Он предложил не собирать всех сразу.
Григорий Явлинский, кандидат на пост президента РФ: «А дебаты должны выглядеть по-другому. Это должны быть индивидуальные дебаты часа по полтора, два-три раунда по ключевым вопросам — экономическая политика, внутренняя политика, внешняя политика».
За изменение формата ратовала и Ксения Собчак. После их перепалки с Владимиром Жириновским на прошлой неделе ЦИК даже пожаловался на матерившегося Владимира Вольфовича в Генпрокуратуру. И после этого представить их в дискуссии один на один было трудно.
Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Я не хочу раздувать эту историю. Потому что мы знаем, что Жириновский — хам и жлоб. Мы это видим. Если бы он нагадил прямо посреди студии, никто бы не удивился. Он это делает регулярно. Это в его интересах превратить все в клоунаду. Я это не позволю сделать».
С криками «Это вам за Жириновского» Собчак облил водой мужчина, стажировавшийся в Мосгордуме. Кандидат подскользнулась, ударилась, но вроде бы без серьезных последствий. Нападавшего схватили на месте. Но эта история померкла на фоне скандала с поездкой Собчак в Крым. Она объявила, что если и отправится туда, то только через территорию Украины и с согласия Киева. Глава украинского МИД назвал это политической шизофренией. А спустя несколько часов Собчак и вовсе оказалась в списке сайта «Миротворец» — припомнили, что в 2014-м она ездила на полуостров, не спрашивая дозволения украинских властей.
Владимир Жириновский на этой неделе встречался с теми, кто сидит — заехал на 8 Марта в женское СИЗО, — и с теми, кто охраняет — пообщался с чопвцами, пострелял по мишеням и объявил, куда отправит конкурентов после неминуемой победы 18 марта.
Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ: «И Путина без работы не оставлю. Он поедет в Петербург, в Константиновский дворец председателем Госсовета. Медведев в Совет Федерации поедет. Как его — Грудинин — министр сельского хозяйства. Бабурин — ректор МГУ. Явлинский — ректор Петербургского университета. Собчак телеканал „Дождь“ отдам и перекрою все эфиры».
Возможный ректор, а пока все еще кандидат в президенты Сергей Бабурин съездил во Владимирскую область — осмотрел сельский храм и пообщался с обитателями приюта для бездомных. Как говорится — «а что Титов?». Кандидат в канун 8 Марта отправился за букетом к давней знакомой — цветочнице из Франции.
Борис Титов, кандидат в президенты РФ: «Я уже лет, наверное, 10 всегда покупаю цветы у нее, и никто из тех женщин, которым я дарю цветы, на это не обижаются, что у нас такое постоянство, потому что это потрясающее постоянство».
Кандидат Максим Сурайкин тоже появился на публике с цветами, но по другому поводу — отмечая годовщину смерти Сталина, он вместе с группой соратников посетил его могилу у Кремлёвской стены.
Кандидат Владимир Путин на этой неделе предвыборных мероприятий не проводил — по стране ездили его доверенные лица. География обширная — Михаил Пореченков встречался с активистами в Казани, Михаил Боярский — в Петербурге. А Лев Лещенко — в Краснодаре.
Лев Лещенко, народный артист РФ, доверенное лицо кандидат в президенты РФ Владимира Путина: «У нас очень много, понимаете, у нас очень много людей, которые занимаются политикой, но ничего для блага Отечества не делают. Понимаете? Я люблю людей труда. Он не случайно эту метафору сказал: я, говорит, как раб на галерах. На самом деле так оно и есть».
И сегодня появились свежие данные от ВЦИОМ. На выборах через неделю социологи прогнозируют явку около 63 — 67 процентов. По данным опросов, рейтинг Владимира Путина сейчас — 69 процентов. 7 процентов у Грудинина, 5 — у Жириновского, 2 — у Собчак. У остальных еще меньше.
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