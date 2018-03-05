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    Против напавшего на Собчак возбуждено дело о мелком хулиганстве

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    Против напавшего на Собчак возбуждено дело о мелком хулиганстве

    Против напавшего на Собчак возбуждено дело о мелком хулиганстве

    Против мужчины, облившего водой кандидата в президенты России Ксению Собчак, возбуждено административное дело.

    Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции. По словам собеседника агентства, дело возбуждено по статье «Мелкое хулиганство».

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «В отношении гражданина, который 4 марта 2018 года около дома №40 по Ленинградскому проспекту плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)».

    смотретьСобчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»
    Собчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»
    Напомним, что нападение на Ксению Собчак произошло накануне на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева. Молодой человек с криком «Это за Жириновского!» облил кандидата в президенты водой, после чего она упала. Собчак сообщила, что нападавший — это Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Она подала на него заявление в полицию. Позже в Мосгордуме пояснили, что Дзуцев не был помощником Шапошникова, а всего лишь стажировался в парламенте.

    Ранее стало известно, что мужчина больше не стажируется в Мосгордуме. Сам Шапошников принес Собчак свои извинения. Перед кандидатом в президенты извинился и мэр Москвы Сергей Собянин.

    смотреть«Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
    «Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
    На минувшей неделе во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой из стакана. В штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».

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