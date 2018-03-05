Против напавшего на Собчак возбуждено дело о мелком хулиганстве

Против мужчины, облившего водой кандидата в президенты России Ксению Собчак, возбуждено административное дело.
Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции. По словам собеседника агентства, дело возбуждено по статье «Мелкое хулиганство».
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «В отношении гражданина, который 4 марта 2018 года около дома №40 по Ленинградскому проспекту плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)».
Напомним, что нападение на Ксению Собчак произошло накануне на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева. Молодой человек с криком «Это за Жириновского!» облил кандидата в президенты водой, после чего она упала. Собчак сообщила, что нападавший — это Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Она подала на него заявление в полицию. Позже в Мосгордуме пояснили, что Дзуцев не был помощником Шапошникова, а всего лишь стажировался в парламенте.
Ранее стало известно, что мужчина больше не стажируется в Мосгордуме. Сам Шапошников принес Собчак свои извинения. Перед кандидатом в президенты извинился и мэр Москвы Сергей Собянин.
На минувшей неделе во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой из стакана. В штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «В отношении гражданина, который 4 марта 2018 года около дома №40 по Ленинградскому проспекту плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)».
Напомним, что нападение на Ксению Собчак произошло накануне на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева. Молодой человек с криком «Это за Жириновского!» облил кандидата в президенты водой, после чего она упала. Собчак сообщила, что нападавший — это Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Она подала на него заявление в полицию. Позже в Мосгордуме пояснили, что Дзуцев не был помощником Шапошникова, а всего лишь стажировался в парламенте.
Ранее стало известно, что мужчина больше не стажируется в Мосгордуме. Сам Шапошников принес Собчак свои извинения. Перед кандидатом в президенты извинился и мэр Москвы Сергей Собянин.
На минувшей неделе во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой из стакана. В штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».
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