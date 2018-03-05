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    Собянин извинился перед Собчак за нападение на нее стажера Мосгордумы

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    Собянин извинился перед Собчак за нападение на нее стажера Мосгордумы

    Собянин извинился перед Собчак за нападение на нее стажера Мосгордумы

    Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин лично позвонил ей и извинился за нападение стажера Мосгордумы.

    Собчак отметила, что телефонный звонок от мэра города говорит о том, что высшие чиновники страны «начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции — нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны». Об этом она написала в Instagram.

    Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Друзья, сегодня произошло очень неожиданное событие. Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее нападение на Ленинградском проспекте. Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение. Невозможно исправить ситуацию, если не признать свою ответственность за нее. Поэтому я с благодарностью принимаю извинения Сергея Семёновича и выражаю ему свое уважение за его позицию».

    Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем Facebook принес кандидату в президенты извинения за инцидент. При этом Собчак отметила, что ждала личного звона от Шапошникова, а также немедленного увольнения стажера.

    смотретьСобчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»
    Собчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»
    Напомним, что нападение на Ксению Собчак произошло накануне на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева. Молодой человек с криком «Это за Жириновского!» облил кандидата в президенты водой, после чего она упала. Собчак утверждает, что нападавший — это Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Она подала на него заявление в полицию.

    смотреть«Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
    «Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
    На минувшей неделе во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой из стакана. В штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».

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