Собчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак сообщила, что в центре Москвы на нее напал неизвестный мужчина.
Всё произошло на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачёва. Как написала Собчак в своем Twitter, там к ней подбежал некий мужчина, толкнул на землю и облил какой-то жидкостью. При этом нападавший кричал: «Это за Жириновского!».
Ксения Собчак: «Только что на меня напал человек. Толкнул — я упала, облил чем-то с криком „Это за Жириновского“. Вызвали милицию».
В пресс-службе Собчак пояснили, что жидкость была водой. Там также добавили, что нападавшего задержала охрана. В штабе утверждают, что им оказался Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Сейчас на место происшествия приехали полицейские, они составляют протокол.
Напомним, ранее во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой. Позже Собчак заявила, что Жириновский участвует в дебатах, «только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах». А в штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».
Ксения Собчак: «Только что на меня напал человек. Толкнул — я упала, облил чем-то с криком „Это за Жириновского“. Вызвали милицию».
Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию.— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.
В пресс-службе Собчак пояснили, что жидкость была водой. Там также добавили, что нападавшего задержала охрана. В штабе утверждают, что им оказался Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Сейчас на место происшествия приехали полицейские, они составляют протокол.
Напомним, ранее во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой. Позже Собчак заявила, что Жириновский участвует в дебатах, «только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах». А в штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».
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