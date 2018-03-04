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    Собчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»

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    • Фото: vk.com
    Собчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»

    Собчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»

    Собчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»
  • Фото: vk.com

    • Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак сообщила, что в центре Москвы на нее напал неизвестный мужчина.

    Всё произошло на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачёва. Как написала Собчак в своем Twitter, там к ней подбежал некий мужчина, толкнул на землю и облил какой-то жидкостью. При этом нападавший кричал: «Это за Жириновского!».

    Ксения Собчак: «Только что на меня напал человек. Толкнул — я упала, облил чем-то с криком „Это за Жириновского“. Вызвали милицию».




    В пресс-службе Собчак пояснили, что жидкость была водой. Там также добавили, что нападавшего задержала охрана. В штабе утверждают, что им оказался Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Сейчас на место происшествия приехали полицейские, они составляют протокол.

    смотреть«Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
    «Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
    Напомним, ранее во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой. Позже Собчак заявила, что Жириновский участвует в дебатах, «только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах». А в штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».

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