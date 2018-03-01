«Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах

К избирательному законодательству, а не к зоне компетенции Центризбиркома отнесли в ЦИК сегодняшний инцидент на предвыборных дебатах. В телеэфире сошлись Владимир Жириновский и Ксения Собчак. Некоторые политологи сейчас отмечают — эта дуэль и не могла закончиться мирно.
В ходе теледебатов Жириновский вступил в словесную перепалку с Собчак.
Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Участники „Дома-2“ ведут себя приличнее, чем вы»
Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ: «Замолчи, замолчи, дура!»
Ксения Собчак: «Вы как со мной разговариваете, а?»
Владимир Жириновский: «Она тупая, у нее же мозгов нет, вот видишь, что она делает, эта идиотка, убери ее отсюда».
Ксения Собчак: «Ведите себя прилично!»
Владимир Жириновский: «Убери эту проститутку отсюда!»
В итоге Собчак выплеснула на Жириновского стакан с водой. Однако лидер ЛДПР продолжил ругаться и даже употребил при этом ненормативную лексику.
Позже в своем Instagram Собчак написала, что находится под ярким впечатлением от телеэфира. Она также добавила, что Жириновский участвует в дебатах, «только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах».
Ксения Собчак: «Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее».
В свою очередь, в ЛДПР жест Собчак назвали «историческим плагиатом» и «отвратительной провокацией».
Пресс-служба ЛДПР: «Провокаторша с богатым опытом разборок на „лобном месте“ не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР. Нужно отметить, что даже такой исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией».
В ЛДПР вспомнили, как в 1995 году в телеэфире Жириновский плеснул апельсиновым соком в тогдашнего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Немцов пытался ответить тем же, но промахнулся. На этом эфир прервали.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.
Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Участники „Дома-2“ ведут себя приличнее, чем вы»
Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ: «Замолчи, замолчи, дура!»
Ксения Собчак: «Вы как со мной разговариваете, а?»
Владимир Жириновский: «Она тупая, у нее же мозгов нет, вот видишь, что она делает, эта идиотка, убери ее отсюда».
Ксения Собчак: «Ведите себя прилично!»
Владимир Жириновский: «Убери эту проститутку отсюда!»
В итоге Собчак выплеснула на Жириновского стакан с водой. Однако лидер ЛДПР продолжил ругаться и даже употребил при этом ненормативную лексику.
Позже в своем Instagram Собчак написала, что находится под ярким впечатлением от телеэфира. Она также добавила, что Жириновский участвует в дебатах, «только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах».
Ксения Собчак: «Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее».
В свою очередь, в ЛДПР жест Собчак назвали «историческим плагиатом» и «отвратительной провокацией».
Пресс-служба ЛДПР: «Провокаторша с богатым опытом разборок на „лобном месте“ не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР. Нужно отметить, что даже такой исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией».
В ЛДПР вспомнили, как в 1995 году в телеэфире Жириновский плеснул апельсиновым соком в тогдашнего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Немцов пытался ответить тем же, но промахнулся. На этом эфир прервали.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.
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