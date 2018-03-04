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    Собчак написала заявление после нападения «за Жириновского»

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    • Фото: @xenia_sobchak / twitter.com
    Собчак написала заявление после нападения «за Жириновского»

    Собчак написала заявление после нападения «за Жириновского»

    Собчак написала заявление после нападения «за Жириновского»
  • Фото: @xenia_sobchak / twitter.com

    • Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак, которую сегодня облили водой в Москве, заявила в полицию о физическом насилии со стороны неизвестного мужчины.

    Фото заявления, в котором описан инцидент, Ксения Собчак опубликовала у себя на странице в Instagram. В заявлении указаны дата, время и место нападения, а также сообщается о полученных травмах. В комментарии к публикации Собчак отмечает, что упала она сама. Это выяснилось после просмотра камер видеонаблюдения.

    Ксения Собчак, кандидат на пост президента РФ: «На меня напал человек, облил, слава богу, что водой. Сейчас посмотрели камеры — упала я сама, поскользнувшись на воде. Ушиблась ногой и головой».

    Ранее Ксения Собчак в Twitter утверждала, что к ней подбежал некий мужчина, толкнул и облил какой-то жидкостью. При этом нападавший кричал: «Это за Жириновского!». Все произошло на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачёва.




    В штабе Собчак утверждают, что нападавший — это Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Однако в городском парламенте заявили, что задержанный за нападение на Собчак молодой человек не является официальным помощником спикера Мосгордумы.

    смотреть«Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
    «Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
    Напомним, ранее во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой. Позже Собчак заявила, что Жириновский участвует в дебатах, «только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах». А в штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».

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