Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за нападение стажера

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Ксении Собчак за действия стажера парламента, облившего кандидата в президенты водой.
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения кандидату в президенты Ксении Собчак за то, что стажер столичного парламента ранее облил ее водой. Заявление Шапошников опубликовал на своей странице в Facebook. Глава московского парламента сообщил, что нападавший — не его помощник, как сообщили ранее в штабе Собчак, а стажер.
Алексей Шапошников, спикер Мосгордумы: «Молодой человек, совершивший это, — стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата думы, ни моим помощником. Тем не менее, я еще раз приношу свои извинения».
Ранее сегодня мужчина, которого, по данным штаба Собчак, зовут Алан Дзуцев, в центре Москвы облил кандидата в президенты водой. Сама Собчак сообщила, что нападавший крикнул ей: «Это за Жириновского!», и добавила, что уже подала на нападавшего заявление в полицию.
Напомним, на этой неделе во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой из стакана. Позже Собчак заявила, что Жириновский участвует в дебатах, «только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах». А в штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».
Алексей Шапошников, спикер Мосгордумы: «Молодой человек, совершивший это, — стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата думы, ни моим помощником. Тем не менее, я еще раз приношу свои извинения».
Ранее сегодня мужчина, которого, по данным штаба Собчак, зовут Алан Дзуцев, в центре Москвы облил кандидата в президенты водой. Сама Собчак сообщила, что нападавший крикнул ей: «Это за Жириновского!», и добавила, что уже подала на нападавшего заявление в полицию.
Напомним, на этой неделе во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой из стакана. Позже Собчак заявила, что Жириновский участвует в дебатах, «только для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах». А в штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».
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