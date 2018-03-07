Глава ЦИК предложила поставить точку в истории с зарубежными счетами Грудинина

Элла Памфилова призвала прекратить спекуляции на информации об иностранных счетах кандидата на президентский пост от КПРФ Павла Грудинина.
В ЦИК сообщили, что у троих кандидатов в президенты были счета в иностранных банках. Об этом рассказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, передает ТАСС.
Николай Булаев: «После того как мы сделали первый запрос в Федеральную налоговую службу, нам поступила информация о наличии таких счетов у трех кандидатов. Один кандидат полностью закрыл счет еще в 2013 году, у одного кандидата, еще тогда он был не зарегистрирован, счет был открыт и действовал, но он снялся с выборов. У нас остался один кандидат, у которого счета были за рубежом, это Павел Грудинин».
Элла Памфилова в свою очередь заявила, что ЦИК получил от ФНС информацию о 13 счетах Грудинина в Швейцарии, которые имелись у него по состоянию на 31 декабря 2017 года, то есть на момент регистрации кандидатом. Но у Центризбиркома нет оснований отменить его регистрацию на выборах, поскольку в ЦИК полагаются на подписанное Грудининым заявление о том, что у него в настоящее время нет зарубежных финансовых инструментов.
Элла Памфилова, глава ЦИК: «Оснований для снятия Павла Николаевича Грудинина как кандидата нет. Есть его заявление, что все счета закрыты, он это заявление подал до дня официальной регистрации, до 12 января. Нет оснований, по нашему законодательству. Но поскольку он нас недостоверно проинформировал, мы обязаны, в соответствии с законом, опубликовать данные о недостоверности предоставленной информации. Это не вопрос, хотим или не хотим, мы обязаны».
Информация о том, что Грудинин предоставил недостоверные сведения при выдвижении на выборах, будет размещена на плакатах о кандидатах на каждом избирательном участке, передает РИА Новости.
Элла Памфилова: «Мне бы хотелось, чтобы больше никаких спекуляций, инсинуаций по этому поводу не было. Мы отвечаем за каждое слово, у нас есть все необходимые документы, в том числе из налоговой. Поэтому отвергаю все спекуляции, которые, естественно, последуют».
Глава ЦИК призвала таким образом поставить «жирную точку» в отношении всех иностранных счетов Павла Грудинина. Между тем сам кандидат от КПРФ отрицает информацию о наличии средств в швейцарских банках. Эти сообщения он назвал «вбросом».
Выбора президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Николай Булаев: «После того как мы сделали первый запрос в Федеральную налоговую службу, нам поступила информация о наличии таких счетов у трех кандидатов. Один кандидат полностью закрыл счет еще в 2013 году, у одного кандидата, еще тогда он был не зарегистрирован, счет был открыт и действовал, но он снялся с выборов. У нас остался один кандидат, у которого счета были за рубежом, это Павел Грудинин».
Элла Памфилова в свою очередь заявила, что ЦИК получил от ФНС информацию о 13 счетах Грудинина в Швейцарии, которые имелись у него по состоянию на 31 декабря 2017 года, то есть на момент регистрации кандидатом. Но у Центризбиркома нет оснований отменить его регистрацию на выборах, поскольку в ЦИК полагаются на подписанное Грудининым заявление о том, что у него в настоящее время нет зарубежных финансовых инструментов.
Элла Памфилова, глава ЦИК: «Оснований для снятия Павла Николаевича Грудинина как кандидата нет. Есть его заявление, что все счета закрыты, он это заявление подал до дня официальной регистрации, до 12 января. Нет оснований, по нашему законодательству. Но поскольку он нас недостоверно проинформировал, мы обязаны, в соответствии с законом, опубликовать данные о недостоверности предоставленной информации. Это не вопрос, хотим или не хотим, мы обязаны».
Информация о том, что Грудинин предоставил недостоверные сведения при выдвижении на выборах, будет размещена на плакатах о кандидатах на каждом избирательном участке, передает РИА Новости.
Элла Памфилова: «Мне бы хотелось, чтобы больше никаких спекуляций, инсинуаций по этому поводу не было. Мы отвечаем за каждое слово, у нас есть все необходимые документы, в том числе из налоговой. Поэтому отвергаю все спекуляции, которые, естественно, последуют».
Глава ЦИК призвала таким образом поставить «жирную точку» в отношении всех иностранных счетов Павла Грудинина. Между тем сам кандидат от КПРФ отрицает информацию о наличии средств в швейцарских банках. Эти сообщения он назвал «вбросом».
Выбора президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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