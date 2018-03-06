Собчак запросила у Украины разрешение на поездку в Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением на поездку в Крым.
Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы». На вопрос о том, собирается ли она как кандидат в президенты посетить этот российский регион, Собчак ответила, что поедет в Крым только с разрешения Украины.
Ксения Собчак: «Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда».
Она также добавила, что в случае своего визита на полуостров будет, в частности, общаться с крымскими татарами и «говорить о тех проблемах, с которыми они столкнулись».
Напомним, еще в начале предвыборной кампании Собчак заявила, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Тогда же она отметила, что не будет вести агитацию на полуострове до тех пор, пока там не пройдет новый независимый референдум.
Слова Собчак вызвали возмущение у российских политиков. В Кремле ее заявление назвали «неправильным по форме и сути».
Крым стал территорией России весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
Ксения Собчак: «Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда».
Она также добавила, что в случае своего визита на полуостров будет, в частности, общаться с крымскими татарами и «говорить о тех проблемах, с которыми они столкнулись».
Напомним, еще в начале предвыборной кампании Собчак заявила, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Тогда же она отметила, что не будет вести агитацию на полуострове до тех пор, пока там не пройдет новый независимый референдум.
Слова Собчак вызвали возмущение у российских политиков. В Кремле ее заявление назвали «неправильным по форме и сути».
Крым стал территорией России весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
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