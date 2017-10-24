Собчак назвала Крым украинским

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.
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Ксения Собчак на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании заявила, что с точки зрения международного права Крым является территорией Украины.
Ксения Собчак: «Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно».
Телеведущая считает, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года — международный договор между Украиной, США, Россией и Великобританией о гарантиях безопасности и суверенитета Украины в связи с ее присоединением к договору о нераспространении ядерного оружия. «Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема», — добавила Собчак.
Также во время встречи с журналистами телеведущая заявила, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».
Ксения Собчак: «Украина — это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения — это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно».
Телеведущая считает, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года — международный договор между Украиной, США, Россией и Великобританией о гарантиях безопасности и суверенитета Украины в связи с ее присоединением к договору о нераспространении ядерного оружия. «Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема», — добавила Собчак.
Также во время встречи с журналистами телеведущая заявила, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».
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