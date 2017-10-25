Собчак вступила с Поклонской в перепалку из-за Крыма

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая Крым украинским с точки зрения международного права, ответила на критику депутата Натальи Поклонской.
Ксения Собчак, которая накануне провела свою первую пресс-конференцию после заявления о претензиях на пост главы государства, написала Наталье Поклонской ответ в Instagram. Телеведущая остро отреагировала на замечание депутата о том, что статус Крыма «вообще не обсуждается», а сама Собчак — недальновидный общественный деятель, «который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит».
Ксения Собчак: «Наталья Владимировна Поклонская вчера откомментировала мою пресс-конференцию так: „Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия“. Так вот, спрашивали — отвечаем: вообще-то мировому сообществу неизвестно. Вот буквально никому. Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь».
Кроме того, Собчак похвасталась образованием, заявив, что, в отличие от Поклонской — выпускницы евпаторийского филиала Харьковского юридического института, училась в МГИМО.
Ксения Собчак: «В отличие от Натальи я родилась и всю жизнь прожила в России. Мой отец был одним из тех людей, кто писал ее Конституцию. И мне действительно неприятно, что мы, как страна, не держим слово данное нашему главному соседу. Я училась в МГИМО, и меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать».
Накануне Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с Россией нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права полуостров является территорией Украины. В Кремле сегодня назвали такие заявления «неправильными по сути и форме».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «И с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем».
Более того, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что против Собчак за ее слова следует завести уголовное дело.
Крым стал территорией России весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
Ксения Собчак: «Наталья Владимировна Поклонская вчера откомментировала мою пресс-конференцию так: „Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия“. Так вот, спрашивали — отвечаем: вообще-то мировому сообществу неизвестно. Вот буквально никому. Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь».
Кроме того, Собчак похвасталась образованием, заявив, что, в отличие от Поклонской — выпускницы евпаторийского филиала Харьковского юридического института, училась в МГИМО.
Ксения Собчак: «В отличие от Натальи я родилась и всю жизнь прожила в России. Мой отец был одним из тех людей, кто писал ее Конституцию. И мне действительно неприятно, что мы, как страна, не держим слово данное нашему главному соседу. Я училась в МГИМО, и меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать».
Накануне Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с Россией нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права полуостров является территорией Украины. В Кремле сегодня назвали такие заявления «неправильными по сути и форме».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «И с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем».
Более того, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что против Собчак за ее слова следует завести уголовное дело.
Крым стал территорией России весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
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