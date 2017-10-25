Жириновский призвал посадить Собчак «лет на пять» за слова о Крыме

Лидер ЛДПР заявил, что Ксения Собчак должна понести наказание за то, что назвала Крым украинским.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что против Ксении Собчак нужно завести уголовное дело за ее заявление о Крыме.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и уже делает заявление, что Крым украинский. Это преступление. Мы же в уголовный кодекс ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее лет на пять».
Накануне на пресс-конференции Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с Россией нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права полуостров является территорией Украины. Позднее Собчак заявила, что судить ее за это заявление нельзя, так как она не призывала к отделению региона от России, а лишь высказала свое мнение.
На слова Собчак уже откликнулись власти полуострова. В частности, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский отметил, что с помощью подобного заявления телеведущая пытается «получить для себя дополнительные очки». Осудила телеведущую и депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, таким образом Собчак проявила неуважением к людям и Родине.
Жириновский же заявил, что из-за такого кандидата, как Собчак, явка на грядущих президентских выборах может снизиться, передает РИА Новости. Политик добавил, что ЛДПР намерена направить в ЦИК обращение с жалобой на то, что телеведущая, по мнению партии, начала свою избирательную кампанию до официального объявления выборов.
Владимир Жириновский: «В ЦИК мы направим обращение. Она не имеет право вести избирательную кампанию. Никто не имеет право. Выборы объявят в середине декабря, после декабря пойдут съезды партии, самовыдвиженцы соберут подписи, когда всех зарегистрируют, вот в середине января, пожалуйста, делайте заявления, ведите пропаганду и агитацию».
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, и уже делает заявление, что Крым украинский. Это преступление. Мы же в уголовный кодекс ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет открыть дело и передать в суд, и посадить ее лет на пять».
Накануне на пресс-конференции Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с Россией нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права полуостров является территорией Украины. Позднее Собчак заявила, что судить ее за это заявление нельзя, так как она не призывала к отделению региона от России, а лишь высказала свое мнение.
На слова Собчак уже откликнулись власти полуострова. В частности, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский отметил, что с помощью подобного заявления телеведущая пытается «получить для себя дополнительные очки». Осудила телеведущую и депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, таким образом Собчак проявила неуважением к людям и Родине.
Жириновский же заявил, что из-за такого кандидата, как Собчак, явка на грядущих президентских выборах может снизиться, передает РИА Новости. Политик добавил, что ЛДПР намерена направить в ЦИК обращение с жалобой на то, что телеведущая, по мнению партии, начала свою избирательную кампанию до официального объявления выборов.
Владимир Жириновский: «В ЦИК мы направим обращение. Она не имеет право вести избирательную кампанию. Никто не имеет право. Выборы объявят в середине декабря, после декабря пойдут съезды партии, самовыдвиженцы соберут подписи, когда всех зарегистрируют, вот в середине января, пожалуйста, делайте заявления, ведите пропаганду и агитацию».
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