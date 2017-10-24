Поклонская обвинила Собчак в неуважении к Родине за слова о Крыме

Наталья Поклонская назвала неуважением к людям и Родине слова Ксении Собчак о том, что Крым является украинской территорией.
Депутат Госдумы подчеркнула, что подобные высказывания могут позволить себе только люди, которые «ничего не видят дальше своего тусовочного мира», и назвала Собчак «недальновидным общественным деятелем».
Наталья Поклонская: «Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: неуважении к людям и к собственной Родине».
Также экс-прокурор Крыма отметила, что статус полуострова «вообще не обсуждается», передает РИА Новости.
Напомним, ранее на предвыборной пресс-конференции Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с РФ нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права, полуостров является территорией Украины. Также телеведущая сообщила, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.
Слова о Крыме Собчак уже прокомментировали власти полуострова. Так, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский отметил, что с помощью подобного заявления телеведущая пытается «получить для себя дополнительные очки». При этом он обвинил Собчак в непрофессионализме и отсутствии необходимых знаний.
Наталья Поклонская: «Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: неуважении к людям и к собственной Родине».
Также экс-прокурор Крыма отметила, что статус полуострова «вообще не обсуждается», передает РИА Новости.
Напомним, ранее на предвыборной пресс-конференции Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с РФ нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права, полуостров является территорией Украины. Также телеведущая сообщила, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.
Слова о Крыме Собчак уже прокомментировали власти полуострова. Так, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский отметил, что с помощью подобного заявления телеведущая пытается «получить для себя дополнительные очки». При этом он обвинил Собчак в непрофессионализме и отсутствии необходимых знаний.
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