Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    Поклонская обвинила Собчак в неуважении к Родине за слова о Крыме

    6 комментариев
    • Фото: Савостьянов Сергей, Красильников Станислав / ТАСС
    Поклонская обвинила Собчак в неуважении к Родине за слова о Крыме

    Поклонская обвинила Собчак в неуважении к Родине за слова о Крыме

    Поклонская обвинила Собчак в неуважении к Родине за слова о Крыме
  • Фото: Савостьянов Сергей, Красильников Станислав / ТАСС

    • Наталья Поклонская назвала неуважением к людям и Родине слова Ксении Собчак о том, что Крым является украинской территорией.

    Депутат Госдумы подчеркнула, что подобные высказывания могут позволить себе только люди, которые «ничего не видят дальше своего тусовочного мира», и назвала Собчак «недальновидным общественным деятелем».

    Наталья Поклонская: «Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: неуважении к людям и к собственной Родине».

    Также экс-прокурор Крыма отметила, что статус полуострова «вообще не обсуждается», передает РИА Новости.

    Напомним, ранее на предвыборной пресс-конференции Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с РФ нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права, полуостров является территорией Украины. Также телеведущая сообщила, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.

    Слова о Крыме Собчак уже прокомментировали власти полуострова. Так, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский отметил, что с помощью подобного заявления телеведущая пытается «получить для себя дополнительные очки». При этом он обвинил Собчак в непрофессионализме и отсутствии необходимых знаний.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru