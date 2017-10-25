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    В Кремле прокомментировали заявление Собчак о Крыме

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    • Фото: Метцель Михаил, Красильников Станислав / ТАСС
    В Кремле прокомментировали заявление Собчак о Крыме

    В Кремле прокомментировали заявление Собчак о Крыме

    В Кремле прокомментировали заявление Собчак о Крыме
  • Фото: Метцель Михаил, Красильников Станислав / ТАСС

    • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Собчак о Крыме «неправильными по сути и форме».

    Высказывание телеведущей и возможного кандидата в президенты Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине, неверно «по сути и по форме». Об этом в среду заявил Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это неправильное заявление по сути и по форме: и с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем».

    Накануне на пресс-конференции Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с Россией нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права полуостров является территорией Украины. Эти слова вызвали резкую критику у российских политиков. Позднее Собчак заявила, что судить ее за это заявление нельзя, так как она не призывала к отделению региона от России, а лишь высказала свое мнение. На пресс-конференции она также заявила, что в случае избрания ее президентом РФ организует обмен задержанными гражданами России и Украины. Собчак назвала восстановление лучших отношений с Украиной важнейшей целью внешней политики России.

    Пресс-секретарь президента заявил, что позиция РФ по вопросу обмена задержанных граждан Украины остается прежней.


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