В Кремле прокомментировали заявление Собчак о Крыме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Собчак о Крыме «неправильными по сути и форме».
Высказывание телеведущей и возможного кандидата в президенты Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине, неверно «по сути и по форме». Об этом в среду заявил Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это неправильное заявление по сути и по форме: и с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем».
Накануне на пресс-конференции Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с Россией нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права полуостров является территорией Украины. Эти слова вызвали резкую критику у российских политиков. Позднее Собчак заявила, что судить ее за это заявление нельзя, так как она не призывала к отделению региона от России, а лишь высказала свое мнение. На пресс-конференции она также заявила, что в случае избрания ее президентом РФ организует обмен задержанными гражданами России и Украины. Собчак назвала восстановление лучших отношений с Украиной важнейшей целью внешней политики России.
Пресс-секретарь президента заявил, что позиция РФ по вопросу обмена задержанных граждан Украины остается прежней.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это неправильное заявление по сути и по форме: и с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем».
Накануне на пресс-конференции Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с Россией нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права полуостров является территорией Украины. Эти слова вызвали резкую критику у российских политиков. Позднее Собчак заявила, что судить ее за это заявление нельзя, так как она не призывала к отделению региона от России, а лишь высказала свое мнение. На пресс-конференции она также заявила, что в случае избрания ее президентом РФ организует обмен задержанными гражданами России и Украины. Собчак назвала восстановление лучших отношений с Украиной важнейшей целью внешней политики России.
Пресс-секретарь президента заявил, что позиция РФ по вопросу обмена задержанных граждан Украины остается прежней.
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