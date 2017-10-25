Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о планах баллотироваться на пост президента России, уверена, что ее нельзя судить за слова о принадлежности Крыма Украине.
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Такое мнение Собчак высказала в интервью РИА Новости.
Ксения Собчак: «В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя».
Телеведущая добавила, что намеревается участвовать в президентской гонке как раз для того, чтобы никого «нельзя было незаконно осудить в тишине».
Накануне на пресс-конференции Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с Россией нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права, полуостров является территорией Украины. Также телеведущая сообщила, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.
На слова Собчак уже откликнулись власти полуострова. В частности, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский отметил, что с помощью подобного заявления телеведущая пытается «получить для себя дополнительные очки». При этом он обвинил Собчак в непрофессионализме и отсутствии необходимых знаний.
Осудила телеведущую и депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, таким образом Собчак проявила неуважением к людям и Родине. Поклонская подчеркнула, что подобные высказывания могут позволить себе только люди, которые «ничего не видят дальше своего тусовочного мира», и назвала Собчак «недальновидным общественным деятелем».
Ксения Собчак: «В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя».
Телеведущая добавила, что намеревается участвовать в президентской гонке как раз для того, чтобы никого «нельзя было незаконно осудить в тишине».
Накануне на пресс-конференции Ксения Собчак назвала воссоединение Крыма с Россией нарушением Будапештского меморандума, подчеркнув, что с точки зрения международного права, полуостров является территорией Украины. Также телеведущая сообщила, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.
На слова Собчак уже откликнулись власти полуострова. В частности, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский отметил, что с помощью подобного заявления телеведущая пытается «получить для себя дополнительные очки». При этом он обвинил Собчак в непрофессионализме и отсутствии необходимых знаний.
Осудила телеведущую и депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее мнению, таким образом Собчак проявила неуважением к людям и Родине. Поклонская подчеркнула, что подобные высказывания могут позволить себе только люди, которые «ничего не видят дальше своего тусовочного мира», и назвала Собчак «недальновидным общественным деятелем».
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