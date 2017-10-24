Вице-премьер Крыма обвинил Собчак в желании «пропиариться»

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал заявление Ксении Собчак о том, что с точки зрения международного права Крым — украинский.
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Дмитрий Полонский в интервью RT отметил, что прежде чем делать заявления о правовом статусе Крыма, необходимо разбираться в вопросе. По мнению вице-премьера Крыма, Ксения Собчак, затронув эту тему, решила «получить для себя дополнительные очки».
Дмитрий Полонский, вице-премьер Республики Крым: «Не нужно быть крупным специалистом в области международного права или юристом, чтобы знать, что референдум, который состоялся в 2014 году в Крыму, соответствовал абсолютно всем нормам международного права и тем нормам, которые действовали тогда в Автономной Республике Крым. Обсуждать эти вещи — это не что иное, как очередной политический ход, желание на волнующей всех теме пропиариться, получить для себя дополнительные очки».
Полонский добавил, что заявление Собчак говорит лишь о «непрофессионализме и отсутствии подготовки и необходимых знаний». «С правовой точки зрения эти все заявления ничтожны. Крым был, есть и будет российским и по праву, и по закону, по всем остальным понятиям — человеческим и по справедливости», — отметил он.
Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, назвала воссоединение Крыма с РФ нарушением Будапештского меморандума. И заявила, что полуостров является украинской территорией.
В ходе пресс-конференции телеведущая также заявила, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».
Дмитрий Полонский, вице-премьер Республики Крым: «Не нужно быть крупным специалистом в области международного права или юристом, чтобы знать, что референдум, который состоялся в 2014 году в Крыму, соответствовал абсолютно всем нормам международного права и тем нормам, которые действовали тогда в Автономной Республике Крым. Обсуждать эти вещи — это не что иное, как очередной политический ход, желание на волнующей всех теме пропиариться, получить для себя дополнительные очки».
Полонский добавил, что заявление Собчак говорит лишь о «непрофессионализме и отсутствии подготовки и необходимых знаний». «С правовой точки зрения эти все заявления ничтожны. Крым был, есть и будет российским и по праву, и по закону, по всем остальным понятиям — человеческим и по справедливости», — отметил он.
Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, назвала воссоединение Крыма с РФ нарушением Будапештского меморандума. И заявила, что полуостров является украинской территорией.
В ходе пресс-конференции телеведущая также заявила, что ее предвыборный штаб возглавит Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».
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