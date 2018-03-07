По ту сторону смерти <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
По ту сторону смерти 16+
    •  

    Ксению Собчак включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    7 комментариев
    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Ксению Собчак включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    Ксению Собчак включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    Ксению Собчак включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу данных кандидата в президенты РФ Ксению Собчак за «незаконное пересечение государственной границы Украины».

    В сообщении на сайте «Миротворец» говорится, что Собчак включена в их базу данных в связи с тем, что «незаконно» посещала Крым в апреле 2014 года, манипулировала общественно-значимой информацией для получения политических дивидендов, а также ранее «оправдывала» воссоединение Крыма с Россией.

    Накануне Ксения Собчак заявила, что направила в Киев письмо с просьбой разрешить ей посетить Крым через территорию Украины. На полуострове она намеревалась пообщаться с крымскими татарами.

    смотретьПиарится на негативе: политологи изучили методы борьбы Ксении Собчак за голоса
    Пиарится на негативе: политологи изучили методы борьбы Ксении Собчак за голоса
    Однако в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не получали от Собчак никаких запросов о поездке в Крым. А глава МИД Украины Павел Климкин назвал ее действия «шизофренией».

    Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за это решение. Тем не менее украинские власти по-прежнему отказываются признавать итоги волеизъявления жителей полуострова.

    На украинском «Миротворце» публикуют личные данные журналистов, общественных деятелей, а также ополченцев ДНР и ЛНР. Притом эта информация зачастую бывает получена незаконным путем.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru