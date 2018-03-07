Ксению Собчак включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу данных кандидата в президенты РФ Ксению Собчак за «незаконное пересечение государственной границы Украины».
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В сообщении на сайте «Миротворец» говорится, что Собчак включена в их базу данных в связи с тем, что «незаконно» посещала Крым в апреле 2014 года, манипулировала общественно-значимой информацией для получения политических дивидендов, а также ранее «оправдывала» воссоединение Крыма с Россией.
Накануне Ксения Собчак заявила, что направила в Киев письмо с просьбой разрешить ей посетить Крым через территорию Украины. На полуострове она намеревалась пообщаться с крымскими татарами.
Однако в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не получали от Собчак никаких запросов о поездке в Крым. А глава МИД Украины Павел Климкин назвал ее действия «шизофренией».
Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за это решение. Тем не менее украинские власти по-прежнему отказываются признавать итоги волеизъявления жителей полуострова.
На украинском «Миротворце» публикуют личные данные журналистов, общественных деятелей, а также ополченцев ДНР и ЛНР. Притом эта информация зачастую бывает получена незаконным путем.
Накануне Ксения Собчак заявила, что направила в Киев письмо с просьбой разрешить ей посетить Крым через территорию Украины. На полуострове она намеревалась пообщаться с крымскими татарами.
Однако в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не получали от Собчак никаких запросов о поездке в Крым. А глава МИД Украины Павел Климкин назвал ее действия «шизофренией».
Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за это решение. Тем не менее украинские власти по-прежнему отказываются признавать итоги волеизъявления жителей полуострова.
На украинском «Миротворце» публикуют личные данные журналистов, общественных деятелей, а также ополченцев ДНР и ЛНР. Притом эта информация зачастую бывает получена незаконным путем.
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