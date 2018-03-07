Киев пригрозил закрыть Собчак въезд на Украину

В Киеве прокомментировали громкое заявление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о планирующейся поездке в Крым.
Собчак, как отметила замминистра информационной политики Украины, должна лично подать в Государственную миграционную службу страны документы для получения специального разрешения на посещение Крыма.
Если выяснится, что журналистка посещала полуостров без согласования с украинскими властями, то ей могут запретить въезд на территорию страны на срок до пяти лет, сообщает РИА Новости.
Эмине Джапарова, первый замминистра информационной политики Украины: «Есть другой момент, что тоже не секрет, в случае, если госпожа Ксения Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию материковой Украины и это зафиксировано Службой безопасности Украины, то, соответственно, она может получить запрет на въезд на территорию Украины до пяти лет».
Ранее Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это «политической шизофренией». А депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская — шоу и провокацией.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Сейчас интересно будет наблюдать за тем, как выйдут из данной ситуации украинские власти. Ведь выдав „разрешение“, они тем самым признают предвыборную агитацию на территории Крыма».
Депутат в интервью ТАСС также заявила, что обратится по этому поводу в ЦИК.
Если выяснится, что журналистка посещала полуостров без согласования с украинскими властями, то ей могут запретить въезд на территорию страны на срок до пяти лет, сообщает РИА Новости.
Эмине Джапарова, первый замминистра информационной политики Украины: «Есть другой момент, что тоже не секрет, в случае, если госпожа Ксения Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию материковой Украины и это зафиксировано Службой безопасности Украины, то, соответственно, она может получить запрет на въезд на территорию Украины до пяти лет».
Ранее Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это «политической шизофренией». А депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская — шоу и провокацией.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Сейчас интересно будет наблюдать за тем, как выйдут из данной ситуации украинские власти. Ведь выдав „разрешение“, они тем самым признают предвыборную агитацию на территории Крыма».
Депутат в интервью ТАСС также заявила, что обратится по этому поводу в ЦИК.
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