Глава МИД Украины выявил у Собчак «политическую шизофрению»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал желание Ксении Собчак получить у киевских властей разрешение на посещение Крыма в рамках президентской избирательной кампании.
На своей странице в Twitter Климкин написал, что желание придерживаться украинского законодательства является позитивным. При этом он отметил, что есть одно но.
Павел Климкин: «Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая».
Ранее Ксения Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров, назвав это «правильным решением».
В Крыму данную идею Собчак назвали цирком. Политологи считают, что она в рамках избирательной кампании просто пиарится на негативе, желая как можно чаще оказываться в центре внимания СМИ.
Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За возвращение в состав России проголосовали около 96% жителей полуострова.
Павел Климкин: «Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая».
Мене всі про Собчак і окупований Крим питають,начебто інших тем нема.Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія.Звичайно,політична ½— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 марта 2018 г.
Ранее Ксения Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров, назвав это «правильным решением».
В Крыму данную идею Собчак назвали цирком. Политологи считают, что она в рамках избирательной кампании просто пиарится на негативе, желая как можно чаще оказываться в центре внимания СМИ.
Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За возвращение в состав России проголосовали около 96% жителей полуострова.
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