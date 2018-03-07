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    Глава МИД Украины выявил у Собчак «политическую шизофрению»

    37 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Глава МИД Украины выявил у Собчак «политическую шизофрению»

    Глава МИД Украины выявил у Собчак «политическую шизофрению»

    Глава МИД Украины выявил у Собчак «политическую шизофрению»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал желание Ксении Собчак получить у киевских властей разрешение на посещение Крыма в рамках президентской избирательной кампании.

    На своей странице в Twitter Климкин написал, что желание придерживаться украинского законодательства является позитивным. При этом он отметил, что есть одно но.
    Павел Климкин: «Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая».




    Ранее Ксения Собчак, являющаяся кандидатом в президенты РФ, заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров, назвав это «правильным решением».

    В Крыму данную идею Собчак назвали цирком. Политологи считают, что она в рамках избирательной кампании просто пиарится на негативе, желая как можно чаще оказываться в центре внимания СМИ.

    смотретьПиарится на негативе: политологи изучили методы борьбы Ксении Собчак за голоса
    Пиарится на негативе: политологи изучили методы борьбы Ксении Собчак за голоса
    Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За возвращение в состав России проголосовали около 96% жителей полуострова.

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