В Крыму назвали цирком намерение Собчак приехать на полуостров с разрешения Украины

Обращение кандидата в президенты Ксении Собчак в посольство Украины с целью получения разрешения приехать на территорию Крыма прокомментировали власти полуострова.
Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал решение Ксении Собчак цирком. Глава ведомства отметил, что кандидат в президенты — без всякого разрешения украинских властей — одновременно ведет на территории полуострова политическую агитацию.
Дмитрий Полонский, министр внутренней политики, информации и связи Крыма: «Отношусь как к цирку. Особенно после того, как ее штаб рассылает по крымским государственным СМИ в рамках бесплатной агитации, которая предусмотрена законом, агитационные свои материалы. Почему-то для этого она не запрашивала разрешения в посольстве Украины, а теперь она запрашивает разрешение на въезд. Это самый обыкновенный политический цирк. Никаким другим образом комментировать это событие, как мне кажется, не представляется возможным».
Ранее Ксения Собчак сообщила «Эху Москвы», что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров, назвав это «правильным решением». В штабе кандидата в президенты отметили, что в настоящее время ждут ответа.
Напомним, еще в начале предвыборной кампании Собчак заявила, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Тогда же она отметила, что не будет вести агитацию на полуострове до тех пор, пока там не пройдет новый независимый референдум.
Слова Собчак вызвали возмущение у российских политиков. В Кремле ее заявление назвали «неправильным по форме и сути».
Крым стал территорией России весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За возвращение в состав РФ проголосовали около 96 процентов жителей полуострова.
Дмитрий Полонский, министр внутренней политики, информации и связи Крыма: «Отношусь как к цирку. Особенно после того, как ее штаб рассылает по крымским государственным СМИ в рамках бесплатной агитации, которая предусмотрена законом, агитационные свои материалы. Почему-то для этого она не запрашивала разрешения в посольстве Украины, а теперь она запрашивает разрешение на въезд. Это самый обыкновенный политический цирк. Никаким другим образом комментировать это событие, как мне кажется, не представляется возможным».
Ранее Ксения Собчак сообщила «Эху Москвы», что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей посетить полуостров, назвав это «правильным решением». В штабе кандидата в президенты отметили, что в настоящее время ждут ответа.
Напомним, еще в начале предвыборной кампании Собчак заявила, что по нормам международного права Крым принадлежит Украине. Тогда же она отметила, что не будет вести агитацию на полуострове до тех пор, пока там не пройдет новый независимый референдум.
Слова Собчак вызвали возмущение у российских политиков. В Кремле ее заявление назвали «неправильным по форме и сути».
Крым стал территорией России весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За возвращение в состав РФ проголосовали около 96 процентов жителей полуострова.
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