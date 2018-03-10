ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на нецензурную брань Жириновского на теледебатах

Центризбирком направил обращение в Генпрокуратуру в связи с нецензурной бранью кандидата в президенты Владимира Жириновского в адрес Ксении Собчак на теледебатах.
Об этом в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру».
По словам председателя комиссии, то, как кандидаты общаются между собой — это «дело их культуры, воспитания и этики», и «ЦИК не может им махать пальчиком».
Напомним, 28 февраля в ходе теледебатов кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский вступил в словесную перепалку с другим кандидатом — Ксенией Собчак. Он несколько раз оскорбил ее, после чего Собчак облила Жириновского водой из стакана. Тот в ответ разразился матерной бранью.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру».
По словам председателя комиссии, то, как кандидаты общаются между собой — это «дело их культуры, воспитания и этики», и «ЦИК не может им махать пальчиком».
Напомним, 28 февраля в ходе теледебатов кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский вступил в словесную перепалку с другим кандидатом — Ксенией Собчак. Он несколько раз оскорбил ее, после чего Собчак облила Жириновского водой из стакана. Тот в ответ разразился матерной бранью.
Комментарии