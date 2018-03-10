Предчувствие <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Предчувствие 16+
    •  
    ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на нецензурную брань Жириновского на теледебатах. выборы, интервью, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на нецензурную брань Жириновского на теледебатах

    ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на нецензурную брань Жириновского на теледебатах

    5 комментариев

    ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на нецензурную брань Жириновского на теледебатах

    ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на нецензурную брань Жириновского на теледебатах

      Центризбирком направил обращение в Генпрокуратуру в связи с нецензурной бранью кандидата в президенты Владимира Жириновского в адрес Ксении Собчак на теледебатах.

      Об этом в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

      Элла Памфилова, глава ЦИК РФ: «Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру».

      По словам председателя комиссии, то, как кандидаты общаются между собой — это «дело их культуры, воспитания и этики», и «ЦИК не может им махать пальчиком».

      смотреть«Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
      «Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
      Напомним, 28 февраля в ходе теледебатов кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский вступил в словесную перепалку с другим кандидатом — Ксенией Собчак. Он несколько раз оскорбил ее, после чего Собчак облила Жириновского водой из стакана. Тот в ответ разразился матерной бранью.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru