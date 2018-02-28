Устроивший бойню пьяный казанский дебошир отстреливался несколько часов

Стали известны первые детали расследования ночной стрельбы в Казани. Мужчина, который открыл огонь и ранил троих человек, одного из них смертельно, владел оружием на законных основаниях. По данным информагентств, ружье было оформлено и хранилось должным образом. Именно его преступник взял с собой и отправился выяснять отношения с супругой, после чего открыл огонь по полицейским.
Люция Галавиева уверена, что жертв этой трагедии могло быть больше, если бы она не успела вовремя захлопнуть дверь. Около 20:00 ее брат Денис вышел покурить в подъезд. В этот момент на лестничной площадке раздались выстрелы.
Люция Галавиева, очевидец: «Он забежал. Я думаю, что случилось? А у него все плечо в крови. Я только закрыла, как хлопнуло три раза».
Впоследствии выяснилось, что стрелявший — Александр Петров — пришел к их соседям за женой Еленой, которая пряталась у родственников. Мужчина после заявления супруги отсидел 10 суток за хулиганство, а когда вышел, поехал за сбежавшей женщиной, прихватив в качестве аргумента помповое ружье.
Люция Галавиева: «Не разбираясь, он начал по дверям, по лестнице стрелять. Я вот успела. Еще чуть — и не знаю, что бы здесь было».
Андрей Шептицкий, Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан: «Злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу, пытаясь проникнуть в комнату, где, помимо 4 взрослых, находились еще 3 несовершеннолетних».
Как выяснил корреспондент НТВ Михаил Чернов, мужчина, первым получивший огнестрельное ранение, все это время сидел в своей квартире. Это продолжалось несколько часов, пока дебошир расстреливал двери его соседей.
Соседка: «Женщина материала полицию, что не пускали скорую. А как пустишь? Тут же положили бы вообще не знаю сколько. Там же еще были дети, там мать из больницы выписанная».
Заблокированный в подъезде мужчина отстреливался несколько часов. Участковому отдела полиции, который первым прибыл на место, он прострелил ногу, потом убил одного из спецназовцев. Прапорщик Денис Иванченко получил смертельное ранение в шею. Стаж — более 10 лет, неоднократные командировки в горячие точки и победы в конкурсах самодеятельности. У прапорщика Иванчеко остались жена и трое детей.
На захват спецназ пошел только глубокой ночью. Версия о том, что стрелявший пришел вместе товарищем, не подтвердилась. Мужчина, которого скрутили во время штурма, оказался одним из обитателей все той же квартиры. После выяснения личности его отпустили. Сам Петров, находившийся в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения, по данным правоохранительных органов, покончил с собой. В МВД сообщили, что идти на переговоры стрелок отказался, после чего, по официальной формулировке, был «обезврежен». Уже появились сообщения, что он страдал психическим заболеванием.
Люция Галавиева, очевидец: «Он забежал. Я думаю, что случилось? А у него все плечо в крови. Я только закрыла, как хлопнуло три раза».
Впоследствии выяснилось, что стрелявший — Александр Петров — пришел к их соседям за женой Еленой, которая пряталась у родственников. Мужчина после заявления супруги отсидел 10 суток за хулиганство, а когда вышел, поехал за сбежавшей женщиной, прихватив в качестве аргумента помповое ружье.
Люция Галавиева: «Не разбираясь, он начал по дверям, по лестнице стрелять. Я вот успела. Еще чуть — и не знаю, что бы здесь было».
Андрей Шептицкий, Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан: «Злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу, пытаясь проникнуть в комнату, где, помимо 4 взрослых, находились еще 3 несовершеннолетних».
Как выяснил корреспондент НТВ Михаил Чернов, мужчина, первым получивший огнестрельное ранение, все это время сидел в своей квартире. Это продолжалось несколько часов, пока дебошир расстреливал двери его соседей.
Соседка: «Женщина материала полицию, что не пускали скорую. А как пустишь? Тут же положили бы вообще не знаю сколько. Там же еще были дети, там мать из больницы выписанная».
Заблокированный в подъезде мужчина отстреливался несколько часов. Участковому отдела полиции, который первым прибыл на место, он прострелил ногу, потом убил одного из спецназовцев. Прапорщик Денис Иванченко получил смертельное ранение в шею. Стаж — более 10 лет, неоднократные командировки в горячие точки и победы в конкурсах самодеятельности. У прапорщика Иванчеко остались жена и трое детей.
На захват спецназ пошел только глубокой ночью. Версия о том, что стрелявший пришел вместе товарищем, не подтвердилась. Мужчина, которого скрутили во время штурма, оказался одним из обитателей все той же квартиры. После выяснения личности его отпустили. Сам Петров, находившийся в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения, по данным правоохранительных органов, покончил с собой. В МВД сообщили, что идти на переговоры стрелок отказался, после чего, по официальной формулировке, был «обезврежен». Уже появились сообщения, что он страдал психическим заболеванием.
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