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    Устроивший бойню пьяный казанский дебошир отстреливался несколько часов. Казань, Следственный комитет, задержание, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУстроивший бойню пьяный казанский дебошир отстреливался несколько часов

    Устроивший бойню пьяный казанский дебошир отстреливался несколько часов

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    Устроивший бойню пьяный казанский дебошир отстреливался несколько часов

    Устроивший бойню пьяный казанский дебошир отстреливался несколько часов

    Устроивший бойню пьяный казанский дебошир отстреливался несколько часов

      Стали известны первые детали расследования ночной стрельбы в Казани. Мужчина, который открыл огонь и ранил троих человек, одного из них смертельно, владел оружием на законных основаниях. По данным информагентств, ружье было оформлено и хранилось должным образом. Именно его преступник взял с собой и отправился выяснять отношения с супругой, после чего открыл огонь по полицейским.

      Люция Галавиева уверена, что жертв этой трагедии могло быть больше, если бы она не успела вовремя захлопнуть дверь. Около 20:00 ее брат Денис вышел покурить в подъезд. В этот момент на лестничной площадке раздались выстрелы.

      Люция Галавиева, очевидец: «Он забежал. Я думаю, что случилось? А у него все плечо в крови. Я только закрыла, как хлопнуло три раза».

      Впоследствии выяснилось, что стрелявший — Александр Петров — пришел к их соседям за женой Еленой, которая пряталась у родственников. Мужчина после заявления супруги отсидел 10 суток за хулиганство, а когда вышел, поехал за сбежавшей женщиной, прихватив в качестве аргумента помповое ружье.

      Люция Галавиева: «Не разбираясь, он начал по дверям, по лестнице стрелять. Я вот успела. Еще чуть — и не знаю, что бы здесь было».

      Андрей Шептицкий, Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан: «Злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу, пытаясь проникнуть в комнату, где, помимо 4 взрослых, находились еще 3 несовершеннолетних».

      Как выяснил корреспондент НТВ Михаил Чернов, мужчина, первым получивший огнестрельное ранение, все это время сидел в своей квартире. Это продолжалось несколько часов, пока дебошир расстреливал двери его соседей.

      Соседка: «Женщина материала полицию, что не пускали скорую. А как пустишь? Тут же положили бы вообще не знаю сколько. Там же еще были дети, там мать из больницы выписанная».

      смотретьБойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке
      Бойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке
      Заблокированный в подъезде мужчина отстреливался несколько часов. Участковому отдела полиции, который первым прибыл на место, он прострелил ногу, потом убил одного из спецназовцев. Прапорщик Денис Иванченко получил смертельное ранение в шею. Стаж — более 10 лет, неоднократные командировки в горячие точки и победы в конкурсах самодеятельности. У прапорщика Иванчеко остались жена и трое детей.

      смотретьВ МВД и СК раскрыли подробности стрельбы в казанской многоэтажке
      В МВД и СК раскрыли подробности стрельбы в казанской многоэтажке
      На захват спецназ пошел только глубокой ночью. Версия о том, что стрелявший пришел вместе товарищем, не подтвердилась. Мужчина, которого скрутили во время штурма, оказался одним из обитателей все той же квартиры. После выяснения личности его отпустили. Сам Петров, находившийся в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения, по данным правоохранительных органов, покончил с собой. В МВД сообщили, что идти на переговоры стрелок отказался, после чего, по официальной формулировке, был «обезврежен». Уже появились сообщения, что он страдал психическим заболеванием.

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