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    Устроивший стрельбу в Казани покончил с собой при задержании. Казань, задержание, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУстроивший стрельбу в Казани покончил с собой при задержании

    Устроивший стрельбу в Казани покончил с собой при задержании

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    • Фото: Алеев Егор / ТАСС
    Устроивший стрельбу в Казани покончил с собой при задержании

    Устроивший стрельбу в Казани покончил с собой при задержании

    Устроивший стрельбу в Казани покончил с собой при задержании
    • Фото: Алеев Егор / ТАСС

      • Мужчина, устроивший в Казани стрельбу, покончил жизнь самоубийством при задержании.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Татарстан.

      МВД по Республике Татарстан: «В ходе проведения задержания он покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения».

      Ранее сообщалось при стрельбе в казанской многоэтажке погиб сотрудник Росгвардии. Он получил ранение в шею и скончался в больнице. У погибшего росгвардейца остались жена и трое детей. Позже сообщалось о втором погибшем, однако эта информация не подтвердилась. Также сообщалось, что у преступника был подельник, который был ликвидирован при задержании.

      В свою очередь Следственный комитет сообщал о задержании стрелявшего.

      По последним данным, в больнице находятся двое пострадавших — участковый полиции и гражданский.

      смотретьВ Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые
      В Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые
      Стрельбу в жилом доме на улице Авангардной в Казани устроил 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По некоторой информации, мужчина психически не здоров. Он страдает хроническим алкоголизмом, неоднократно устраивал скандалы и попадал в поле зрения полиции.

      По предварительной информации, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник конфликтовал с женой, по заявлению которой был арестован на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял ружье и устроил разборки с обидчиками — женой и ее братом, у которого укрывалась женщина.





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