Устроивший стрельбу в Казани покончил с собой при задержании

Мужчина, устроивший в Казани стрельбу, покончил жизнь самоубийством при задержании.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Татарстан.
МВД по Республике Татарстан: «В ходе проведения задержания он покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения».
Ранее сообщалось при стрельбе в казанской многоэтажке погиб сотрудник Росгвардии. Он получил ранение в шею и скончался в больнице. У погибшего росгвардейца остались жена и трое детей. Позже сообщалось о втором погибшем, однако эта информация не подтвердилась. Также сообщалось, что у преступника был подельник, который был ликвидирован при задержании.
В свою очередь Следственный комитет сообщал о задержании стрелявшего.
По последним данным, в больнице находятся двое пострадавших — участковый полиции и гражданский.
Стрельбу в жилом доме на улице Авангардной в Казани устроил 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По некоторой информации, мужчина психически не здоров. Он страдает хроническим алкоголизмом, неоднократно устраивал скандалы и попадал в поле зрения полиции.
По предварительной информации, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник конфликтовал с женой, по заявлению которой был арестован на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял ружье и устроил разборки с обидчиками — женой и ее братом, у которого укрывалась женщина.
МВД по Республике Татарстан: «В ходе проведения задержания он покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения».
Ранее сообщалось при стрельбе в казанской многоэтажке погиб сотрудник Росгвардии. Он получил ранение в шею и скончался в больнице. У погибшего росгвардейца остались жена и трое детей. Позже сообщалось о втором погибшем, однако эта информация не подтвердилась. Также сообщалось, что у преступника был подельник, который был ликвидирован при задержании.
В свою очередь Следственный комитет сообщал о задержании стрелявшего.
По последним данным, в больнице находятся двое пострадавших — участковый полиции и гражданский.
Стрельбу в жилом доме на улице Авангардной в Казани устроил 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По некоторой информации, мужчина психически не здоров. Он страдает хроническим алкоголизмом, неоднократно устраивал скандалы и попадал в поле зрения полиции.
По предварительной информации, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник конфликтовал с женой, по заявлению которой был арестован на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял ружье и устроил разборки с обидчиками — женой и ее братом, у которого укрывалась женщина.
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