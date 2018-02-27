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    При стрельбе в Казани погиб сотрудник Росгвардии. Казань, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри стрельбе в Казани погиб сотрудник Росгвардии

    При стрельбе в Казани погиб сотрудник Росгвардии

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    • Фото: КАЗАНЬ | Социальная группа / vk.com
    При стрельбе в Казани погиб сотрудник Росгвардии

    При стрельбе в Казани погиб сотрудник Росгвардии

    При стрельбе в Казани погиб сотрудник Росгвардии
    • Фото: КАЗАНЬ | Социальная группа / vk.com

      • Во время перестрелки в Казани был ранен сотрудник Росгвардии. По предварительным данным, он скончался в больнице.

      Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

      Источник: «Сотрудник Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала в артерию. К сожалению, он скончался в больнице».

      В МВД Татарстана подтвердили информацию о гибели сотрудника Росгвардии.

      Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома устроил стрельбу из охотничьего ружья. По некоторой информации, стрелок психически не здоров. Ему 34 года и он страдает хроническим алкоголизмом.

      По данным ТАСС, ранения получили три человека, среди которых сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель. Пострадавшие госпитализированы.

      На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника под руководством врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаиля Гильманова. В операции принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии. Отмечается, что стрелок заблокировался в квартире и ведет огонь на поражение по прохожим из окна. Жильцы пока остаются в своих квартирах, эвакуация не проводится. Дом оцеплен.

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