При стрельбе в Казани погиб сотрудник Росгвардии

Во время перестрелки в Казани был ранен сотрудник Росгвардии. По предварительным данным, он скончался в больнице.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Источник: «Сотрудник Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала в артерию. К сожалению, он скончался в больнице».
В МВД Татарстана подтвердили информацию о гибели сотрудника Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома устроил стрельбу из охотничьего ружья. По некоторой информации, стрелок психически не здоров. Ему 34 года и он страдает хроническим алкоголизмом.
По данным ТАСС, ранения получили три человека, среди которых сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель. Пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника под руководством врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаиля Гильманова. В операции принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии. Отмечается, что стрелок заблокировался в квартире и ведет огонь на поражение по прохожим из окна. Жильцы пока остаются в своих квартирах, эвакуация не проводится. Дом оцеплен.
Источник: «Сотрудник Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала в артерию. К сожалению, он скончался в больнице».
В МВД Татарстана подтвердили информацию о гибели сотрудника Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома устроил стрельбу из охотничьего ружья. По некоторой информации, стрелок психически не здоров. Ему 34 года и он страдает хроническим алкоголизмом.
По данным ТАСС, ранения получили три человека, среди которых сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель. Пострадавшие госпитализированы.
На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника под руководством врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаиля Гильманова. В операции принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии. Отмечается, что стрелок заблокировался в квартире и ведет огонь на поражение по прохожим из окна. Жильцы пока остаются в своих квартирах, эвакуация не проводится. Дом оцеплен.
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