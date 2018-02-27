В Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые

В подъезде одного из домов в Казани произошла стрельба. Пострадали несколько человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник: «Мужчина в подъезде жилого дома устроил стрельбу из ружья. По предварительной информации, несколько человек ранены».
По данным «Интерфакса», при стрельбе пострадали два человека, один из них — участковый, прибывший на вызов.
Пока не известно, обезврежен ли стрелок. Подробности выясняются.
Источник: «Мужчина в подъезде жилого дома устроил стрельбу из ружья. По предварительной информации, несколько человек ранены».
По данным «Интерфакса», при стрельбе пострадали два человека, один из них — участковый, прибывший на вызов.
Пока не известно, обезврежен ли стрелок. Подробности выясняются.
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