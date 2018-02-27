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    В Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые. Казань, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые

    В Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые

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    • Фото: kazan_follow_me /instagram.com
    В Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые

    В Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые

    В Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые
    • Фото: kazan_follow_me /instagram.com

      • В подъезде одного из домов в Казани произошла стрельба. Пострадали несколько человек.

      Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

      Источник: «Мужчина в подъезде жилого дома устроил стрельбу из ружья. По предварительной информации, несколько человек ранены».

      По данным «Интерфакса», при стрельбе пострадали два человека, один из них — участковый, прибывший на вызов.

      Пока не известно, обезврежен ли стрелок. Подробности выясняются.

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