Источник: жертвами стрельбы в Казани стали двое человек

Кроме сотрудника Росгвардии, при перестрелке в Казани стал еще один человек.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Источник: «Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский».
Собеседник агентства добавил, что еще двое человек с ранениями находятся в больнице.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее сообщалось при стрельбе в казанской многоэтажке погиб сотрудник Росгвардии. Он получил ранение в шею и скончался в больнице. Также сообщалось о двух пострадавших — участковом полиции и гражданском.
Стрельбу в жилом доме на улице Авангардной в Казани устроил 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По некоторой информации, мужчина психически не здоров. Он страдает хроническим алкоголизмом, неоднократно устраивал скандалы и попадал в поле зрения полиции.
Сейчас стрелок забаррикадировался в квартире и ведет стрельбу из окна по прохожим.
На месте происшествия проходит спецоперация по задержанию злоумышленника. Руководит операцией врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаиль Гильманов. В операции принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии. Жильцы пока остаются в своих квартирах, эвакуация не проводится. Дом оцеплен.
Источник: «Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский».
Собеседник агентства добавил, что еще двое человек с ранениями находятся в больнице.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее сообщалось при стрельбе в казанской многоэтажке погиб сотрудник Росгвардии. Он получил ранение в шею и скончался в больнице. Также сообщалось о двух пострадавших — участковом полиции и гражданском.
Стрельбу в жилом доме на улице Авангардной в Казани устроил 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По некоторой информации, мужчина психически не здоров. Он страдает хроническим алкоголизмом, неоднократно устраивал скандалы и попадал в поле зрения полиции.
Сейчас стрелок забаррикадировался в квартире и ведет стрельбу из окна по прохожим.
На месте происшествия проходит спецоперация по задержанию злоумышленника. Руководит операцией врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаиль Гильманов. В операции принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии. Жильцы пока остаются в своих квартирах, эвакуация не проводится. Дом оцеплен.
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