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    Источник: жертвами стрельбы в Казани стали двое человек. Казань, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИсточник: жертвами стрельбы в Казани стали двое человек

    Источник: жертвами стрельбы в Казани стали двое человек

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    Источник: жертвами стрельбы в Казани стали двое человек

    Источник: жертвами стрельбы в Казани стали двое человек

    Источник: жертвами стрельбы в Казани стали двое человек

      Кроме сотрудника Росгвардии, при перестрелке в Казани стал еще один человек.

      Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

      Источник: «Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще один человек — гражданский».

      Собеседник агентства добавил, что еще двое человек с ранениями находятся в больнице.

      Официального подтверждения этой информации пока нет.

      Ранее сообщалось при стрельбе в казанской многоэтажке погиб сотрудник Росгвардии. Он получил ранение в шею и скончался в больнице. Также сообщалось о двух пострадавших — участковом полиции и гражданском.

      смотретьВ Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые
      В Казани мужчина устроил стрельбу в жилом доме, есть раненые
      Стрельбу в жилом доме на улице Авангардной в Казани устроил 34-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По некоторой информации, мужчина психически не здоров. Он страдает хроническим алкоголизмом, неоднократно устраивал скандалы и попадал в поле зрения полиции.

      Сейчас стрелок забаррикадировался в квартире и ведет стрельбу из окна по прохожим.

      На месте происшествия проходит спецоперация по задержанию злоумышленника. Руководит операцией врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаиль Гильманов. В операции принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии. Жильцы пока остаются в своих квартирах, эвакуация не проводится. Дом оцеплен.

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