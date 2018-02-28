Погибшего при стрельбе в Казани спецназовца представят к награде

Росгвардия представит к награде сотрудника ОМОНа, который был застрелен в казанской многоэтажке.
Сотрудника ОМОН Росгвардии, погибшего при стрельбе в казанской многоэтажке, представят к награде. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану.
Пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану: «Погибший сотрудник будет представлен к награде».
Решается также вопрос о выдаче семье погибшего квартиры, добавили в ведомстве. Ранее стало известно, что у убитого омоновца остались жена и трое детей.
Спецназовец погиб во время операции по задержанию пьяного жителя Казани, который во вторник вечером явился в дом, где от него скрывалась жена, и устроил в подъезде стрельбу. Три человека получили ранения. Пальба в микрорайоне Борисково продолжалась несколько часов. Первые сообщения поступили около 20:00, а информация о том, что вооруженный мужчина обезврежен, появилась только после полуночи.
Идти на переговоры с силовиками казанский стрелок отказался. При задержании он покончил с собой. Его приятель задержан, он утверждает, что к случившемуся не имеет никакого отношения.
О преступнике известно, что он страдал психическим заболеванием и алкоголизмом. Ранее мужчина получил 10 суток административного ареста за хулиганство по заявлению жены. Отбыв наказание, он взял у знакомого охотничье ружье и отправился на поиски супруги, которая скрывалась в квартире семьи своего брата.
Пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану: «Погибший сотрудник будет представлен к награде».
Решается также вопрос о выдаче семье погибшего квартиры, добавили в ведомстве. Ранее стало известно, что у убитого омоновца остались жена и трое детей.
Спецназовец погиб во время операции по задержанию пьяного жителя Казани, который во вторник вечером явился в дом, где от него скрывалась жена, и устроил в подъезде стрельбу. Три человека получили ранения. Пальба в микрорайоне Борисково продолжалась несколько часов. Первые сообщения поступили около 20:00, а информация о том, что вооруженный мужчина обезврежен, появилась только после полуночи.
Идти на переговоры с силовиками казанский стрелок отказался. При задержании он покончил с собой. Его приятель задержан, он утверждает, что к случившемуся не имеет никакого отношения.
О преступнике известно, что он страдал психическим заболеванием и алкоголизмом. Ранее мужчина получил 10 суток административного ареста за хулиганство по заявлению жены. Отбыв наказание, он взял у знакомого охотничье ружье и отправился на поиски супруги, которая скрывалась в квартире семьи своего брата.
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