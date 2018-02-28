Бойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке

В Казани выясняют обстоятельства стрельбы, которую в подъезде многоэтажки устроил местный житель. На задержание злоумышленника приехали полицейские и ОМОН. Вооруженный мужчина ранил участкового, случайного прохожего и одного силовика, который позже скончался в больнице. Спецоперация длилась несколько часов. Следователи выясняют, почему мужчина схватился за ружье.
Первые сообщения о стрельбе на улице Авангардной поступили около 21:30. Перестрелку устроил 37-летний житель Казани. Причиной стал пьяный дебош и его конфликт с женой. Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, ранее мужчине по заявлению супруги назначили 10 суток административного ареста за хулиганство. Отбыв наказание, он взял охотничье ружье и пошел к жене, которая укрылась в квартире своего брата. По словам очевидцев, дебошир был сильно пьян. Когда он начал стрелять по двери квартиры, соседи позвонили в полицию.
Участковый, первым приехавший на место, по предварительным данным, получил пулю в ногу. Сообщается, также что ранены еще двое полицейских. На место вызвали СОБР, один из его сотрудников погиб в перестрелке.
Сама спецоперация продолжалась несколько часов и завершилась только после полуночи. Поначалу сообщалось, что нарушитель задержан. Затем правоохранительные органы заявили, что он застрелился при задержании. Поступала информация, что злоумышленника зовут Александром Петровым. Также сообщается, что у погибшего сотрудника казанского СОБРа остались жена и трое детей.
Участковый, первым приехавший на место, по предварительным данным, получил пулю в ногу. Сообщается, также что ранены еще двое полицейских. На место вызвали СОБР, один из его сотрудников погиб в перестрелке.
Сама спецоперация продолжалась несколько часов и завершилась только после полуночи. Поначалу сообщалось, что нарушитель задержан. Затем правоохранительные органы заявили, что он застрелился при задержании. Поступала информация, что злоумышленника зовут Александром Петровым. Также сообщается, что у погибшего сотрудника казанского СОБРа остались жена и трое детей.
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