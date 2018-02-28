Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    Бойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке. Казань, Следственный комитет, задержание, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке

    Бойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке

    комментировать
    • Фото: Алеев Егор / ТАСС
    Бойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке

    Бойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке

    Бойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке
    • Фото: Алеев Егор / ТАСС

      • В Казани выясняют обстоятельства стрельбы, которую в подъезде многоэтажки устроил местный житель. На задержание злоумышленника приехали полицейские и ОМОН. Вооруженный мужчина ранил участкового, случайного прохожего и одного силовика, который позже скончался в больнице. Спецоперация длилась несколько часов. Следователи выясняют, почему мужчина схватился за ружье.

      Первые сообщения о стрельбе на улице Авангардной поступили около 21:30. Перестрелку устроил 37-летний житель Казани. Причиной стал пьяный дебош и его конфликт с женой. Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, ранее мужчине по заявлению супруги назначили 10 суток административного ареста за хулиганство. Отбыв наказание, он взял охотничье ружье и пошел к жене, которая укрылась в квартире своего брата. По словам очевидцев, дебошир был сильно пьян. Когда он начал стрелять по двери квартиры, соседи позвонили в полицию.

      Участковый, первым приехавший на место, по предварительным данным, получил пулю в ногу. Сообщается, также что ранены еще двое полицейских. На место вызвали СОБР, один из его сотрудников погиб в перестрелке.

      смотретьВ МВД и СК раскрыли подробности стрельбы в казанской многоэтажке
      В МВД и СК раскрыли подробности стрельбы в казанской многоэтажке
      Сама спецоперация продолжалась несколько часов и завершилась только после полуночи. Поначалу сообщалось, что нарушитель задержан. Затем правоохранительные органы заявили, что он застрелился при задержании. Поступала информация, что злоумышленника зовут Александром Петровым. Также сообщается, что у погибшего сотрудника казанского СОБРа остались жена и трое детей.








      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru