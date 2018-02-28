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    У застреленного казанским убийцей спецназовца остались трое детей. задержание, Казань, полиция, Следственный комитет, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ застреленного казанским убийцей спецназовца остались трое детей

    У застреленного казанским убийцей спецназовца остались трое детей

    1 комментарий
    • Фото: vk.com
    У застреленного казанским убийцей спецназовца остались трое детей

    У застреленного казанским убийцей спецназовца остались трое детей

    У застреленного казанским убийцей спецназовца остались трое детей
    • Фото: vk.com

      • Появились новые подробности трагической истории, которая накануне поздно вечером произошла в столице Татарстана. Пьяный житель казанской многоэтажки устроил стрельбу в подъезде. Мужчина с ружьем в руках пытался ворваться в квартиру, где пряталась его жена. В том же помещении находились еще несколько человек, в том числе дети. В перестрелке смертельное ранение получил сотрудник Росгвардии, есть и другие пострадавшие.

      Запись, сделанная очевидцами, запечатлела, как спецназ готовился к штурму. Подъезд, где укрылся казанский стрелок, блокировали, по периметру дома выставили оцепление. Пальба в микрорайоне Борисково продолжалась несколько часов. Первые сообщения поступили около 20:00, а информация о том, что вооруженный человек обезврежен, появилась только после полуночи.

      Сейчас уже известно, что перестрелку устроил 36-летний житель Казани. Поводом стала ссора с женой. Ранее мужчина после ее заявления получил 10 суток административного ареста за хулиганство. Отбыв наказание, взял у знакомого охотничье ружье и пошел к супруге, которая укрылась в квартире своего брата.

      Андрей Шептицкий, Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан: «Злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу, пытаясь проникнуть в комнату, где, помимо 4 взрослых, находились еще 3 несовершеннолетних».

      Следы выстрелов на входной двери квартиры и в подъезде — это результаты ночной перестрелки. Полицию вызвали соседи. В этом же здании находится отдел «Промышленный». По предварительной информации, его сотрудник, участковый, который первым прибыл на место, получил пулю в ногу. Также ранен случайный прохожий. Позже был вызван спецназ. Один из его бойцов погиб, получив смертельное ранение в шею.

      смотретьБойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке
      Бойня в подъезде: полиция выясняет мотивы стрельбы в казанской многоэтажке
      Идти на переговоры казанский стрелок, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался и покончил с собой. Задержан его приятель. Он утверждает, что к случившемуся не имеет никакого отношения.

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      В МВД и СК раскрыли подробности стрельбы в казанской многоэтажке
      Согласно официальной формулировке, дебошир «обезврежен». Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, уже появились сообщения, что он страдал психическим заболеванием. О погибшем спецназовце известно, что ему было 39 лет, воевал в Чечне, у него остались жена и трое детей.


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