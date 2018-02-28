Казанский убийца пересек город в бронежилете и с ружьем наперевес

Жильцы дома в Казани, где накануне пьяный мужчина открыл стрельбу, поделились со следователями своими версиями. По их словам, первые выстрелы раздались в девятом часу вечера. Соседи сначала подумали, что подростки взрывают петарды, и лишь когда раздались крики, вызвали полицию.
Беспорядочную стрельбу 36-летний Александр Петров вел по всем, кто оказывался в поле зрения. Участковый и дежурный оперативник приехали быстро, они спешили добраться к человеку, которого ранил преступник. Но первая попытка полицейских задержать стрелка не увенчалась успехом. Как только стражи порядка вошли в подъезд дома, по ним был открыт огонь. Боец Росгвардии получил смертельное ранение. И только после этого была развернута полномасштабная операция с участием усиленных отрядов спецподразделений.
На решающий штурм сотрудники спецподразделения пошли спустя два часа после того, как раздались первые выстрелы. Необходимо было убедиться в том, что преступник не взял заложников. Кроме того предполагали, что стрелок не один и у него есть пособник. Лишь позже, когда злоумышленник покончил с собой, стало ясно — он действовал в одиночку. Тогда же стал понятны и его мотивы. В этом доме Александра Петрова знали хорошо, и не с лучшей стороны. Говорят, что пил и дрался регулярно. После очередного скандала, жена вызвала полицейских и его поместили в изолятор временного содержания. Освободившись, он с охотничьим ружьем наперевес и в бронежилете направился выяснять отношения с супругой — та пряталась у родственников. К счастью, дверь ему так и не открыли.
Сыщикам еще предстоит ответить на целый ряд важных вопросов. В частности, на главный — откуда у Александра Петрова, который неоднократно попадал в полицейском участке, взялись ружье, боеприпасы и бронежилет? И как он во всей этой экипировке незамеченным пересек почти весь город?
Подробности — в репортаже.
На решающий штурм сотрудники спецподразделения пошли спустя два часа после того, как раздались первые выстрелы. Необходимо было убедиться в том, что преступник не взял заложников. Кроме того предполагали, что стрелок не один и у него есть пособник. Лишь позже, когда злоумышленник покончил с собой, стало ясно — он действовал в одиночку. Тогда же стал понятны и его мотивы. В этом доме Александра Петрова знали хорошо, и не с лучшей стороны. Говорят, что пил и дрался регулярно. После очередного скандала, жена вызвала полицейских и его поместили в изолятор временного содержания. Освободившись, он с охотничьим ружьем наперевес и в бронежилете направился выяснять отношения с супругой — та пряталась у родственников. К счастью, дверь ему так и не открыли.
Сыщикам еще предстоит ответить на целый ряд важных вопросов. В частности, на главный — откуда у Александра Петрова, который неоднократно попадал в полицейском участке, взялись ружье, боеприпасы и бронежилет? И как он во всей этой экипировке незамеченным пересек почти весь город?
Подробности — в репортаже.
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