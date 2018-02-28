В МВД и СК раскрыли подробности стрельбы в казанской многоэтажке

МВД и Следственный комитет подтвердили, что мужчина, открывший стрельбу в Казани, был обезврежен.
Об этом управления двух ведомств по Татарстану сообщили в ночь на среду.
По данным МВД Татарстана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Казани устроил стрельбу в подъезде жилой многоэтажки во вторник вечером. Злоумышленник конфликтовал с женой, по заявлению которой был арестован на 10 суток за хулиганство. Отбыв наказание, он взял оружие и приехал к брату жены, у которого та гостила. При этом мужчина начал стрелять по входной двери.
Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию. Прибывшим на место сотрудникам мужчина оказал вооруженное сопротивление. Он начал отстреливаться и ранил трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Пострадавшие были госпитализированы. Позже раненый омоновец скончался в больнице.
В ходе проведения задержания стрелок был обезврежен.
В СК подтвердили, что устроивший перестрелку злоумышленник был обезврежен во время задержания. При этом там добавили, что в квартире, куда пытался попасть стрелок, находились четверо взрослых и трое детей. Также в СК отметили, что мужчина был вооружен охотничьим ружьем, из которого и открыл беспорядочную стрельбу.
Ранее СК сообщал, что казанский стрелок был задержан, а МВД — что он покончил с собой.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Убийство».
По данным МВД Татарстана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Казани устроил стрельбу в подъезде жилой многоэтажки во вторник вечером. Злоумышленник конфликтовал с женой, по заявлению которой был арестован на 10 суток за хулиганство. Отбыв наказание, он взял оружие и приехал к брату жены, у которого та гостила. При этом мужчина начал стрелять по входной двери.
Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию. Прибывшим на место сотрудникам мужчина оказал вооруженное сопротивление. Он начал отстреливаться и ранил трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии. Пострадавшие были госпитализированы. Позже раненый омоновец скончался в больнице.
В ходе проведения задержания стрелок был обезврежен.
В СК подтвердили, что устроивший перестрелку злоумышленник был обезврежен во время задержания. При этом там добавили, что в квартире, куда пытался попасть стрелок, находились четверо взрослых и трое детей. Также в СК отметили, что мужчина был вооружен охотничьим ружьем, из которого и открыл беспорядочную стрельбу.
Ранее СК сообщал, что казанский стрелок был задержан, а МВД — что он покончил с собой.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Убийство».
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