В СК назвали вероятную причину взрыва газа в омской пятиэтажке

В результате взрыва газа в жилом доме на Кордной улице пострадали четверо детей, их родители и еще двое соседей.
Взрыв газа произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома накануне около 17:20 по местному времени. После этого в доме вспыхнул пожар.
Взорвался баллон в квартире, где проживала семья из шести человек. Согласно основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции 5-литровый баллон газовоздушной смесью и занес его домой. Через некоторое время баллон начал спускать газ. Это привело к воспламенению и взрыву.
Как сообщили в СК по региону, на АЗС, где заправили баллон, проходят обыски и выемка документации. Также следователи продолжают осмотр места ЧП, они изъяли газовую плиту из квартиры, разорванный баллон и другие предметы, по которым будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Кроме того, продолжаются допросы свидетелей происшествия. По факту взрыва возбуждено дело.
В квартире, где произошел взрыв, разрушены две несущие стены и выбиты оконные стекла. У семейной пары — 30-летнего мужчины и его 32-летней супруги — ожоги первой и второй степени. При взрыве пострадали и их четверо детей — 8-летний мальчик и его 7-летние братья и сестра (тройняшки). У одного ребенка 70% ожогов тела, у остальных — около 50%. Медики оценивают состояние членов семьи как стабильно тяжелое.
В результате ЧП пострадали также двое их соседей. Один из них после взрыва выпрыгнул из окна и сломал ногу, у второго — порезы.
Взорвался баллон в квартире, где проживала семья из шести человек. Согласно основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции 5-литровый баллон газовоздушной смесью и занес его домой. Через некоторое время баллон начал спускать газ. Это привело к воспламенению и взрыву.
Как сообщили в СК по региону, на АЗС, где заправили баллон, проходят обыски и выемка документации. Также следователи продолжают осмотр места ЧП, они изъяли газовую плиту из квартиры, разорванный баллон и другие предметы, по которым будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Кроме того, продолжаются допросы свидетелей происшествия. По факту взрыва возбуждено дело.
В квартире, где произошел взрыв, разрушены две несущие стены и выбиты оконные стекла. У семейной пары — 30-летнего мужчины и его 32-летней супруги — ожоги первой и второй степени. При взрыве пострадали и их четверо детей — 8-летний мальчик и его 7-летние братья и сестра (тройняшки). У одного ребенка 70% ожогов тела, у остальных — около 50%. Медики оценивают состояние членов семьи как стабильно тяжелое.
В результате ЧП пострадали также двое их соседей. Один из них после взрыва выпрыгнул из окна и сломал ногу, у второго — порезы.
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