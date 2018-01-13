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    В СК назвали вероятную причину взрыва газа в омской пятиэтажке. Омск, Следственный комитет, взрывы газа, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ СК назвали вероятную причину взрыва газа в омской пятиэтажке

    В СК назвали вероятную причину взрыва газа в омской пятиэтажке

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    • Фото: РИА Новости, Илья Петров
    В СК назвали вероятную причину взрыва газа в омской пятиэтажке

    В СК назвали вероятную причину взрыва газа в омской пятиэтажке

    В СК назвали вероятную причину взрыва газа в омской пятиэтажке
    • Фото: РИА Новости, Илья Петров

      • В результате взрыва газа в жилом доме на Кордной улице пострадали четверо детей, их родители и еще двое соседей.

      Взрыв газа произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома накануне около 17:20 по местному времени. После этого в доме вспыхнул пожар.

      Взорвался баллон в квартире, где проживала семья из шести человек. Согласно основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции 5-литровый баллон газовоздушной смесью и занес его домой. Через некоторое время баллон начал спускать газ. Это привело к воспламенению и взрыву.

      Как сообщили в СК по региону, на АЗС, где заправили баллон, проходят обыски и выемка документации. Также следователи продолжают осмотр места ЧП, они изъяли газовую плиту из квартиры, разорванный баллон и другие предметы, по которым будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Кроме того, продолжаются допросы свидетелей происшествия. По факту взрыва возбуждено дело.

      В квартире, где произошел взрыв, разрушены две несущие стены и выбиты оконные стекла. У семейной пары — 30-летнего мужчины и его 32-летней супруги — ожоги первой и второй степени. При взрыве пострадали и их четверо детей — 8-летний мальчик и его 7-летние братья и сестра (тройняшки). У одного ребенка 70% ожогов тела, у остальных — около 50%. Медики оценивают состояние членов семьи как стабильно тяжелое.

      смотретьВ омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
      В омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
      В результате ЧП пострадали также двое их соседей. Один из них после взрыва выпрыгнул из окна и сломал ногу, у второго — порезы.

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