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    После взрыва газа в омской пятиэтажке возбуждено дело

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    • Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС
    После взрыва газа в омской пятиэтажке возбуждено дело

    После взрыва газа в омской пятиэтажке возбуждено дело

    После взрыва газа в омской пятиэтажке возбуждено дело
  • Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

    • Следователи возбудили дело после взрыва газа, который произошел вечером в пятницу в омской пятиэтажке.

    В результате ЧП в жилом доме на 5-й Кордной улице в Омске пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

    На месте происшествия работает следственная группа. Прокуратура Омской области взяла на контроль ход расследования дела. По ее данным, при взрыве была разрушена стена в квартире, разделявшая подъезды, повреждены окна и обрушено ограждение балкона.

    Ранее сообщалось, что спасателям удалось справиться с огнем — в доме после взрыва вспыхнул пожар.

    смотретьПри хлопке газа в омской пятиэтажке пострадали 8 человек
    При хлопке газа в омской пятиэтажке пострадали 8 человек
    Для жильцов поврежденных квартир подготовили пункт временного размещения — их отправят в гостиницу «Иртыш», где обеспечат всем необходимым. А жильцам двух подъездов позволили вернуться в квартиры, передает «Интерфакс».

    Виктор Гашеев, официальный представитель горадминистрации: «Хлопок газа произошел в одной из квартир четвертого подъезда. В пункт временного расселения, скорее всего, в полном составе будут направлены жители третьего и четвертого подъездов. Жильцы первого и второго подъездов могут вернуться в свои квартиры. Угрозы для них нет».

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