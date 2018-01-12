Появилось видео с места взрыва газа в омской пятиэтажке

Очевидцы сняли на видео последствия хлопка газа, который произошел в квартире жилого дома в Омске.
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На кадрах видны открытый огонь и густой дым. Как сообщалось ранее, после хлопка газа в пятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар на площади 50 кв. м. Также на видео слышны звуки сирен и голоса жильцов, которые пытаются убедиться, что все их соседи покинули здание.
МЧС приняло решение увеличить группировку спасателей, работающих на месте ЧП, передает ТАСС.
МЧС: «На месте происшествия работают 125 человек и свыше 30 единиц техники. Проводится наращивание группировки сил и средств».
По данным ведомства, хлопок произошел около 17:20 по Москве в жилом доме на 5-й Кордоной улице. На месте развернута работа оперативного штаба и оперативных групп. Из дома эвакуировали 20 человек. Для жильцов уже подготовили пункт временного размещения.
Поступила информация о восьми пострадавших, сообщает «Интерфакс». Из них шестеро — члены одной семьи, включая родителей и четверых детей. Они были доставлены в больницу. Еще двое пострадавших — мужчины, которые обратились за помощью на месте ЧП. Один из них в результате был госпитализирован.
Пресс-служба Минздрава по Омской области: «Еще двое мужчин обратились к бригадам скорой помощи непосредственно на месте. У одного мужчины порез ноги, он сказал, что в госпитализации не нуждается, ему помощь оказана на месте. И второй, пожилой мужчина, у него перелом ноги, он выпрыгнул со второго этажа. Он доставляется непосредственно в лечебное учреждение».
МЧС приняло решение увеличить группировку спасателей, работающих на месте ЧП, передает ТАСС.
МЧС: «На месте происшествия работают 125 человек и свыше 30 единиц техники. Проводится наращивание группировки сил и средств».
По данным ведомства, хлопок произошел около 17:20 по Москве в жилом доме на 5-й Кордоной улице. На месте развернута работа оперативного штаба и оперативных групп. Из дома эвакуировали 20 человек. Для жильцов уже подготовили пункт временного размещения.
Поступила информация о восьми пострадавших, сообщает «Интерфакс». Из них шестеро — члены одной семьи, включая родителей и четверых детей. Они были доставлены в больницу. Еще двое пострадавших — мужчины, которые обратились за помощью на месте ЧП. Один из них в результате был госпитализирован.
Пресс-служба Минздрава по Омской области: «Еще двое мужчин обратились к бригадам скорой помощи непосредственно на месте. У одного мужчины порез ноги, он сказал, что в госпитализации не нуждается, ему помощь оказана на месте. И второй, пожилой мужчина, у него перелом ноги, он выпрыгнул со второго этажа. Он доставляется непосредственно в лечебное учреждение».
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