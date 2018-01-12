В жилом доме в Омске произошел хлопок газа: есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Омске в квартире на втором этаже. В результате внутри обрушились внутренние перегородки.
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По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, после хлопка газа вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров.
Источник: «В квартире на втором этаже из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились внутренние перегородки, выбиты стекла».
По его словам, пострадали шесть человек, в том числе четыре ребенка. Из здания эвакуировали 20 жильцов. Пока их разместили в автобусах.
В свою очередь источник «Интерфакса» уточнил, что ЧП случилось по адресу: 5-я Кордоная улица, дом 9. Он добавил, что частично обвалилась стена в подъезде и обрушился балкон.
В МЧС в свою очередь подтвердили информацию о хлопке газа, уточнив что сообщение о случившемся поступило в 20:00 по местному времени. В ликвидации последствий ЧП участвует 21 человек и шесть единиц техники.
Источник: «В квартире на втором этаже из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились внутренние перегородки, выбиты стекла».
По его словам, пострадали шесть человек, в том числе четыре ребенка. Из здания эвакуировали 20 жильцов. Пока их разместили в автобусах.
В свою очередь источник «Интерфакса» уточнил, что ЧП случилось по адресу: 5-я Кордоная улица, дом 9. Он добавил, что частично обвалилась стена в подъезде и обрушился балкон.
В МЧС в свою очередь подтвердили информацию о хлопке газа, уточнив что сообщение о случившемся поступило в 20:00 по местному времени. В ликвидации последствий ЧП участвует 21 человек и шесть единиц техники.
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