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    В жилом доме в Омске произошел хлопок газа: есть пострадавшие. взрывы газа, Омск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ жилом доме в Омске произошел хлопок газа: есть пострадавшие

    В жилом доме в Омске произошел хлопок газа: есть пострадавшие

    2 комментария
    • Фото: ЧП Омск / vk.com
    В жилом доме в Омске произошел хлопок газа: есть пострадавшие

    В жилом доме в Омске произошел хлопок газа: есть пострадавшие

    В жилом доме в Омске произошел хлопок газа: есть пострадавшие
    • Фото: ЧП Омск / vk.com

      • Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Омске в квартире на втором этаже. В результате внутри обрушились внутренние перегородки.

      По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, после хлопка газа вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров.

      Источник: «В квартире на втором этаже из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились внутренние перегородки, выбиты стекла».

      По его словам, пострадали шесть человек, в том числе четыре ребенка. Из здания эвакуировали 20 жильцов. Пока их разместили в автобусах.

      В свою очередь источник «Интерфакса» уточнил, что ЧП случилось по адресу: 5-я Кордоная улица, дом 9. Он добавил, что частично обвалилась стена в подъезде и обрушился балкон.

      В МЧС в свою очередь подтвердили информацию о хлопке газа, уточнив что сообщение о случившемся поступило в 20:00 по местному времени. В ликвидации последствий ЧП участвует 21 человек и шесть единиц техники.

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