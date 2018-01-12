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15 января, 10:00
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    При хлопке газа в омской пятиэтажке пострадали 8 человек

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    • Фото: ЧП Омск /vk.com
    При хлопке газа в омской пятиэтажке пострадали 8 человек

    При хлопке газа в омской пятиэтажке пострадали 8 человек

    При хлопке газа в омской пятиэтажке пострадали 8 человек
  • Фото: ЧП Омск /vk.com

    • В результате хлопка газа в омской пятиэтажке пострадали восемь человек.

    В экстренных службах вначале сообщили о шести пострадавших, получивших ожоги первой и второй степени, передает ТАСС. Позднее появилась информация, что число пострадавших, по предварительным данным, возросло до восьми. Еще двое мужчин обратились за помощью на месте взрыва. В областном Минздраве уточнили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, у одного из детей есть угроза для жизни.

    Минздрав Омской области: «Шесть пострадавших — это все одна семья. Из них двое взрослых, мама и папа, трое семилетних детей (тройняшки) и один восьмилетний. Состояние всех пострадавших на данный момент оценивается как тяжелое, у одного из семилетних детей состояние наиболее тяжелое с угрозой жизни».

    Медики добавили, что пострадавших доставили в Ожоговый центр БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1». Им уже оказывают необходимую помощь.

    смотретьПоявилось видео с места взрыва газа в омской пятиэтажке
    Появилось видео с места взрыва газа в омской пятиэтажке
    Хлопок газа произошел вечером в квартире на втором этаже. После этого в доме вспыхнул пожар. Кроме того, в здании обрушился балкон, а в одной из квартир вылетели стекла. Также обрушилась межкомнатная перегородка.

    Из дома были эвакуированы 20 человек. Для них уже подготовили пункт временного размещения в гостинице «Иртыш». В МЧС сообщили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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