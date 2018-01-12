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    Ликвидировано открытое горение в омской пятиэтажке, где произошел взрыв газа

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    • Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС
    Ликвидировано открытое горение в омской пятиэтажке, где произошел взрыв газа

    Ликвидировано открытое горение в омской пятиэтажке, где произошел взрыв газа

    Ликвидировано открытое горение в омской пятиэтажке, где произошел взрыв газа
  • Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

    • В МЧС сообщили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение в доме на 5-й Кордоной улице в Омске.

    Пожар в квартире был локализован, а открытое горение ликвидировано. Спасатели приступают к проливке конструкций пятиэтажки в Омске, где произошел взрыв газа.

    МЧС: «В 21:11 (18:11 по Москве) открытое горение пожара ликвидировано. Полная ликвидация пожара будет произведена после проливки, разбора и проверки места возгорания».

    В ведомстве также сообщили, что взрыв газа привел к нарушению конструкций в здании, сообщает РИА Новости.

    МЧС: «Согласно оперативной информации, имеются нарушения конструкции здания, возник пожар в квартире на втором этаже, он локализован в 20:45 (17:45 по Москве)».

    Были повреждены три квартиры. Об этом заявил спикер горсовета Владимир Корбут. По его словам, всего из здания эвакуировали 165 человек. Для жильцов своевременно подогнали автобусы для обогрева.

    Владимир Корбут: «Сейчас отопление отключено в трех стояках, в этом подъезде (где был взрыв — ред.) полностью, и в третьем подъезде один стояк отключен, потому что повреждено три квартиры».

    Часть жильцов направят во временный пункт размещения — в гостиницу «Иртыш». Остальным после проверки помещений позволят вернуться домой. Газ в доме планируют подключить завтра, но отопление будет работать уже сегодня.

    Владимир Корбут    : «Электроэнергия, тепло будет им подключено. С завтрашнего утра начнутся работы газовщиков, чтобы в первых трех подъездах подать газ».

    смотретьПоявилось видео с места взрыва газа в омской пятиэтажке
    Появилось видео с места взрыва газа в омской пятиэтажке
    К ликвидации последствий взрыва привлекли 171 человека и 25 единиц техники. На место направлены оперативная группа и психологи. Тем временем Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газа, передает ТАСС.

    СУ СУ по Омской области: «Проводится доследственная проверка по факту взрыва газа, при котором пострадали четверо взрослых и четверо детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

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