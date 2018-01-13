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    В омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа. больницы, взрывы газа, Минздрав, Омск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

    В омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

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    В омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

    В омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

    В омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

      Омские следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме. Он произошел накануне вечером.

      По последним данным, пострадали восемь человек, в том числе дети. Семерых раненых доставили в больницы. У большинства — тяжелые ожоги. О состоянии пострадавших рассказали РИА Новости в минздраве региона.

      Минздрав Омской области: «Шесть человек находятся в реанимации ожогового центра, их состояние также тяжелое. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в отделении городской больницы №1 с переломом пяточной кости».

      Напомним, из здания, в котором произошел взрыв, эвакуировали почти 200 жильцов. Обрушилась часть стены пятиэтажного дома. В квартире на втором этаже начался пожар. По одной из версий, там взорвался газовый баллон.

      Андрей Андреев, врио начальника ГУ МЧС России по Омской области: «Выбиты стекла, обрушен балкон».

      Спасатели провели первичный осмотр здания. Они оценивают устойчивость несущих конструкций с помощью диагностического комплекса «Струна». Жильцам трех подъездов разрешили вернуться домой еще ночью. Владельцев квартир из пострадавшей части дома временно разместили в гостинице.

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