В омском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме. Он произошел накануне вечером.
По последним данным, пострадали восемь человек, в том числе дети. Семерых раненых доставили в больницы. У большинства — тяжелые ожоги. О состоянии пострадавших рассказали РИА Новости в минздраве региона.
Минздрав Омской области: «Шесть человек находятся в реанимации ожогового центра, их состояние также тяжелое. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в отделении городской больницы №1 с переломом пяточной кости».
Напомним, из здания, в котором произошел взрыв, эвакуировали почти 200 жильцов. Обрушилась часть стены пятиэтажного дома. В квартире на втором этаже начался пожар. По одной из версий, там взорвался газовый баллон.
Андрей Андреев, врио начальника ГУ МЧС России по Омской области: «Выбиты стекла, обрушен балкон».
Спасатели провели первичный осмотр здания. Они оценивают устойчивость несущих конструкций с помощью диагностического комплекса «Струна». Жильцам трех подъездов разрешили вернуться домой еще ночью. Владельцев квартир из пострадавшей части дома временно разместили в гостинице.
Минздрав Омской области: «Шесть человек находятся в реанимации ожогового центра, их состояние также тяжелое. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в отделении городской больницы №1 с переломом пяточной кости».
Напомним, из здания, в котором произошел взрыв, эвакуировали почти 200 жильцов. Обрушилась часть стены пятиэтажного дома. В квартире на втором этаже начался пожар. По одной из версий, там взорвался газовый баллон.
Андрей Андреев, врио начальника ГУ МЧС России по Омской области: «Выбиты стекла, обрушен балкон».
Спасатели провели первичный осмотр здания. Они оценивают устойчивость несущих конструкций с помощью диагностического комплекса «Струна». Жильцам трех подъездов разрешили вернуться домой еще ночью. Владельцев квартир из пострадавшей части дома временно разместили в гостинице.
Комментарии