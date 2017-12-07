США усилили охрану посольств на Ближнем Востоке из-за решения по Иерусалиму

Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда посольство. Новая позиция США входит в противоречие со статусом города, признанным ООН, по которому Восточный Иерусалим — территория Палестины. Именно поэтому все посольства, в том числе нашей страны, расположены в
Тель-Авиве. В российском парламенте шаг Вашингтона уже назвали «игрой с огнем».
Трамп сказал — Трамп сделал. Обещал во время предвыборной кампании признать Иерусалим столицей Израиля и почти без тени сомнения объявил об этом взволнованному миру, отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Дональд Трамп: «Сегодня мы наконец-то признаем очевидное. То, что Иерусалим является столицей Израиля».
Трамп напомнил, что еще в 1995 году конгресс США принял законопроект о переносе американского посольства в Иерусалим, то есть о фактическом признании города столицей Израиля. Но ни один президент США до него этот документ так и не подписал, постоянно откладывая данное решение, принимая во внимание сложный статус города, который и Израиль, и Палестина считают своей столицей. Трамп решил эти нюансы одним махом.
Американский президент уверен, что его шаг ускорит достижение мирного договора между Израилем и Палестиной и в итоге поможет Палестинской автономии стать полноценным государством. Только как ей теперь быть без столицы, которую у нее, получается, отобрали?
Хусам Зомлот, представитель организации освобождения Палестины: «Выходит, что посредник на переговорах, даже не одна из сторон, взял и сам решил судьбу Иерусалима, а теперь призывает нас к диалогу о мире? О чем нам разговаривать? Ты уже в одиночку все решил. Это поцелуй смерти для договора о двух государствах. Это удар в спину перспективам мира и стратегического партнерства с США».
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Решение президента Трампа — это важный шаг к миру, так как мирный процесс невозможен без признания Иерусалима столицей государства Израиль. Я призываю все страны, которые ищут мира в регионе, присоединиться к Соединенным Штатам, признать Иерусалим столицей и перенести сюда свои посольства».
Кроме Израиля, приветствовавшего это решение Трампа, остальные страны, даже союзники Соединенных Штатов, его не поддержали. Франция, Англия, Германия, арабские страны назвали заявление, прозвучавшее из Белого дома, взрывоопасным для региона.
И хотя де-факто пока ничего не изменится, ведь на переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим могут уйти годы, на Ближнем Востоке американские флаги и портреты Трампа уже заполыхали. Сотни тысяч протестуют на палестинских территориях, в Иордании, в Турции. У здания американского генконсульства в Стамбуле демонстранты закидали камнями американскую дипмиссию. Турецкие власти призывают лидеров всех арабских стран на экстренной конференции обсудить безрассудное, по их мнению, решение Белого дома.
Трамп говорил о мире, но пока Америка, скорее, готовится к обострению конфликта. Пентагон уже отправил во все посольства США на Ближнем Востоке дополнительные силы морской пехоты для охраны от протестующих. Американским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Палестинскую автономию и быть предельно внимательными в арабских странах.
Дональд Трамп: «Сегодня мы наконец-то признаем очевидное. То, что Иерусалим является столицей Израиля».
Трамп напомнил, что еще в 1995 году конгресс США принял законопроект о переносе американского посольства в Иерусалим, то есть о фактическом признании города столицей Израиля. Но ни один президент США до него этот документ так и не подписал, постоянно откладывая данное решение, принимая во внимание сложный статус города, который и Израиль, и Палестина считают своей столицей. Трамп решил эти нюансы одним махом.
Американский президент уверен, что его шаг ускорит достижение мирного договора между Израилем и Палестиной и в итоге поможет Палестинской автономии стать полноценным государством. Только как ей теперь быть без столицы, которую у нее, получается, отобрали?
Хусам Зомлот, представитель организации освобождения Палестины: «Выходит, что посредник на переговорах, даже не одна из сторон, взял и сам решил судьбу Иерусалима, а теперь призывает нас к диалогу о мире? О чем нам разговаривать? Ты уже в одиночку все решил. Это поцелуй смерти для договора о двух государствах. Это удар в спину перспективам мира и стратегического партнерства с США».
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Решение президента Трампа — это важный шаг к миру, так как мирный процесс невозможен без признания Иерусалима столицей государства Израиль. Я призываю все страны, которые ищут мира в регионе, присоединиться к Соединенным Штатам, признать Иерусалим столицей и перенести сюда свои посольства».
Кроме Израиля, приветствовавшего это решение Трампа, остальные страны, даже союзники Соединенных Штатов, его не поддержали. Франция, Англия, Германия, арабские страны назвали заявление, прозвучавшее из Белого дома, взрывоопасным для региона.
И хотя де-факто пока ничего не изменится, ведь на переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим могут уйти годы, на Ближнем Востоке американские флаги и портреты Трампа уже заполыхали. Сотни тысяч протестуют на палестинских территориях, в Иордании, в Турции. У здания американского генконсульства в Стамбуле демонстранты закидали камнями американскую дипмиссию. Турецкие власти призывают лидеров всех арабских стран на экстренной конференции обсудить безрассудное, по их мнению, решение Белого дома.
Трамп говорил о мире, но пока Америка, скорее, готовится к обострению конфликта. Пентагон уже отправил во все посольства США на Ближнем Востоке дополнительные силы морской пехоты для охраны от протестующих. Американским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в Палестинскую автономию и быть предельно внимательными в арабских странах.
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