Меркель и Мэй раскритиковали решение Трампа по Иерусалиму

Пресс-службы канцлера Германии и премьер-министра Великобритании опубликовали заявления Ангелы Меркель и Терезы Мэй о несогласии с решением президента США признать Иерусалим столицей Израиля.
Штеффен Зайберт, пресс-секретарь канцлера ФРГ Ангелы Меркель: «Германия не согласна с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля Федеральное правительство не поддерживает эту позицию, поскольку статус Иерусалима должен обсуждаться в рамках „формулы двух государств“».
В пресс-службе Ангелы Меркель напомнили, что урегулирование ближневосточного конфликта на основе принципа мирного сосуществования двух государств является официальной позицией Берлина.
Аналогичной позиции придерживается и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявившая, что посольство этой страны в Иерусалим переносить не планируют, цитирует ТАСС.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы не согласны с решением США перенести свое посольство в Иерусалим и признать Иерусалим израильской столицей до заключения итогового соглашения о статусе. Мы считаем, что это решение не идет на пользу с точки зрения мирного урегулирования в регионе. Британское посольство в Израиле находится в Тель-Авиве, и у нас нет планов его переносить».
Мэй подчеркнула, что позиция Великобритании остается прежней: статус Иерусалима должен определиться в ходе переговоров израильтян и палестинцев, и город должен стать общей столицей Израиля и Палестины.
Тереза Мэй: «В соответствии с резолюциями СБ ООН, мы считаем Восточный Иерусалим частью оккупированных палестинских территорий», — отметила премьер.
Ранее и генсек ООН прокомментировал высказывания президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, заявив, что этот вопрос, должен быть решен через прямые переговоры между Израилем и Палестиной и стать столицей двух государств.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что его страна официально признает Иерусалим столицей Израиля и поручил начать подготовку переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Власти Палестины заявили, что решение Трампа равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке. А Турция и другие мусульманские страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества, грозят разрывом отношений с Вашингтоном и Тель-Авивом.
В пресс-службе Ангелы Меркель напомнили, что урегулирование ближневосточного конфликта на основе принципа мирного сосуществования двух государств является официальной позицией Берлина.
Аналогичной позиции придерживается и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявившая, что посольство этой страны в Иерусалим переносить не планируют, цитирует ТАСС.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы не согласны с решением США перенести свое посольство в Иерусалим и признать Иерусалим израильской столицей до заключения итогового соглашения о статусе. Мы считаем, что это решение не идет на пользу с точки зрения мирного урегулирования в регионе. Британское посольство в Израиле находится в Тель-Авиве, и у нас нет планов его переносить».
Мэй подчеркнула, что позиция Великобритании остается прежней: статус Иерусалима должен определиться в ходе переговоров израильтян и палестинцев, и город должен стать общей столицей Израиля и Палестины.
Тереза Мэй: «В соответствии с резолюциями СБ ООН, мы считаем Восточный Иерусалим частью оккупированных палестинских территорий», — отметила премьер.
Ранее и генсек ООН прокомментировал высказывания президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, заявив, что этот вопрос, должен быть решен через прямые переговоры между Израилем и Палестиной и стать столицей двух государств.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что его страна официально признает Иерусалим столицей Израиля и поручил начать подготовку переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Власти Палестины заявили, что решение Трампа равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке. А Турция и другие мусульманские страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества, грозят разрывом отношений с Вашингтоном и Тель-Авивом.
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