Генсек ООН: Иерусалим должен быть столицей и Израиля, и Палестины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал высказывания президента США о признании Иерусалима столицей Израиля.
Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН: «Окончательный статус Иерусалима — это вопрос, который должен быть решен через прямые переговоры между двумя сторонами на основе соответствующих резолюций Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН и с учетом законных чаяний как палестинской, так и израильской сторон».
Гутерриш напомнил, что с первого дня на посту генсека ООН он выступал против «любых односторонних мер», которые могут помешать добиться мира между израильтянами и палестинцами, цитирует ТАСС.
Генсек ООН также пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы помочь властям Израиля и Палестины вернуться к предметным переговорам и реализовать создание «двух государств, живущих бок о бок в мире, безопасности и признающих друг друга, с Иерусалимом в качестве столицы и Израиля, и Палестины». По словам Гутерриша, эта формула является безальтернативной и утверждена во многих резолюциях Совбеза и Генассамблеи ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна официально признает Иерусалим столицей Израиля. Трамп также дал старт подготовке переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. О готовящемся заявлении Трампа было известно заранее и оно сразу же вызвало шквал критики во всем мире. Турция и другие мусульманские страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества, грозят разрывом отношений с США и Израилем. Власти Палестины заявили, что решение Трампа равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке. ЕС, Лига арабских государств, представители религиозных конфессий, включая папу римского, призывали Вашингтон отказаться от этих планов.
Гутерриш напомнил, что с первого дня на посту генсека ООН он выступал против «любых односторонних мер», которые могут помешать добиться мира между израильтянами и палестинцами, цитирует ТАСС.
Генсек ООН также пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы помочь властям Израиля и Палестины вернуться к предметным переговорам и реализовать создание «двух государств, живущих бок о бок в мире, безопасности и признающих друг друга, с Иерусалимом в качестве столицы и Израиля, и Палестины». По словам Гутерриша, эта формула является безальтернативной и утверждена во многих резолюциях Совбеза и Генассамблеи ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна официально признает Иерусалим столицей Израиля. Трамп также дал старт подготовке переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. О готовящемся заявлении Трампа было известно заранее и оно сразу же вызвало шквал критики во всем мире. Турция и другие мусульманские страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества, грозят разрывом отношений с США и Израилем. Власти Палестины заявили, что решение Трампа равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке. ЕС, Лига арабских государств, представители религиозных конфессий, включая папу римского, призывали Вашингтон отказаться от этих планов.
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