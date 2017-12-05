Турция предупредила США о последствиях переноса американского посольства в Иерусалим

Турция может разорвать дипломатические связи с Израилем в случае, если США перенесут свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, таким образом признав последний столицей страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег США от признания Иерусалима столицей Израиля, заявив, что таким жестом Вашингтон «переступит красную черту» в отношениях с мусульманскими странами.



Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Если это произойдет, то Турция разорвет дипломатические связи с Израилем».



Выступая сегодня перед парламентариями, Эрдоган отметил, что намерен созвать саммит стран Организации исламского сотрудничества, чтобы противостоять любым попыткам признать Иерусалим столицей Израиля.



Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать этот статус Иерусалима, отмечая, что данный вопрос должен решаться через диалог между израильтянами и палестинцами. Палестинцы в свою очередь рассчитывают объявить своей столицей восточную часть Иерусалима.



Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был принят в США еще в 1995 году. С тех пор американские лидеры Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама во избежании еще большего обострения ситуации на Ближнем Востоке откладывали исполнение закона, уведомляя об этом конгресс.



Дональд Трамп еще во время избирательной кампании заявил, что намерен решить вопрос с переносом дипведомства. На днях в американских СМИ появилась информация, что свое слово президент все-таки сдержит. Накануне пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп примет решение по этому вопросу «в ближайшие дни». Конгресс должен получить уведомление до 4 декабря.