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    Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля

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    Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля

    Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля

    Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля
  • Фото: Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • США официально признают Иерусалим столицей Израиля, заявил Дональд Трамп.

    США официально признают Иерусалим столицей Израиля. Об этом во время выступления в Белом доме в среду заявил президент США Дональд Трамп. Выступление транслировалось на странице президента в Twitter.

    Дональд Трамп, президент США: «Я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля».

    Трамп добавил, что свои границы в Иерусалиме Израиль должен установить на переговорах с Палестиной.

    смотретьТрамп готов объявить Иерусалим столицей Израиля
    Трамп готов объявить Иерусалим столицей Израиля
    Президент США также дал старт подготовке переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

    О готовящемся заявлении Трампа было известно заранее. Оно заранее вызвало шквал критики во всем мире. Турция и другие мусульманские страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества, грозят разрывом отношений с США и Израилем. Представители палестинского руководства заявили, что решение Трампа равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке. Лига арабских государств, Евросоюз, папа римский призывали Вашингтон отказаться от своих планов. Даже Саудовская Аравия — верный союзник США — предупредила Трампа, что его одностороннее решение подорвет усилия по мирному урегулированию.

    Статус Иерусалима — ключевая проблема палестино-израильского конфликта. Восточную часть города, захваченную израильтянами в ходе войны 1967 года, палестинцы хотят провозгласить столицей своего будущего независимого государства. Согласно резолюциям ООН, сейчас эта территория считается оккупированной, и ее статус должен быть предметом переговоров. А Израиль настаивает на том, что Иерусалим — его неделимая столица.

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