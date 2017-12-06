Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля

США официально признают Иерусалим столицей Израиля, заявил Дональд Трамп.
США официально признают Иерусалим столицей Израиля. Об этом во время выступления в Белом доме в среду заявил президент США Дональд Трамп. Выступление транслировалось на странице президента в Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля».
Трамп добавил, что свои границы в Иерусалиме Израиль должен установить на переговорах с Палестиной.
Президент США также дал старт подготовке переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
О готовящемся заявлении Трампа было известно заранее. Оно заранее вызвало шквал критики во всем мире. Турция и другие мусульманские страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества, грозят разрывом отношений с США и Израилем. Представители палестинского руководства заявили, что решение Трампа равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке. Лига арабских государств, Евросоюз, папа римский призывали Вашингтон отказаться от своих планов. Даже Саудовская Аравия — верный союзник США — предупредила Трампа, что его одностороннее решение подорвет усилия по мирному урегулированию.
Статус Иерусалима — ключевая проблема палестино-израильского конфликта. Восточную часть города, захваченную израильтянами в ходе войны 1967 года, палестинцы хотят провозгласить столицей своего будущего независимого государства. Согласно резолюциям ООН, сейчас эта территория считается оккупированной, и ее статус должен быть предметом переговоров. А Израиль настаивает на том, что Иерусалим — его неделимая столица.
Дональд Трамп, президент США: «Я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля».
Трамп добавил, что свои границы в Иерусалиме Израиль должен установить на переговорах с Палестиной.
Президент США также дал старт подготовке переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
О готовящемся заявлении Трампа было известно заранее. Оно заранее вызвало шквал критики во всем мире. Турция и другие мусульманские страны, входящие в Организацию исламского сотрудничества, грозят разрывом отношений с США и Израилем. Представители палестинского руководства заявили, что решение Трампа равносильно объявлению войны на Ближнем Востоке. Лига арабских государств, Евросоюз, папа римский призывали Вашингтон отказаться от своих планов. Даже Саудовская Аравия — верный союзник США — предупредила Трампа, что его одностороннее решение подорвет усилия по мирному урегулированию.
Статус Иерусалима — ключевая проблема палестино-израильского конфликта. Восточную часть города, захваченную израильтянами в ходе войны 1967 года, палестинцы хотят провозгласить столицей своего будущего независимого государства. Согласно резолюциям ООН, сейчас эта территория считается оккупированной, и ее статус должен быть предметом переговоров. А Израиль настаивает на том, что Иерусалим — его неделимая столица.
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